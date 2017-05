Chtěli vylepšit náměstí Míru za dva miliony, místo toho vymění květináče

Na nynější podobě náměstí se podepsal zub času, a tak radnice od Nového roku hledala, jak ho oživit. Z architektonických studií vybrala dvě nejlepší, které pak zařadila v lednu do ankety pro obyvatele. Podobně postupovala před více než dvěma lety, kdy lidé rozhodli o podobě rozhledny Rýdův kopec.

Jenže tentokrát vedení města narazilo. Výsledek hlasování ve prospěch projekční kanceláře P-Atelier radní nakonec neuznali, teď jejich rozhodnutí ještě musí posvětit zastupitelstvo 31. května. Letos tak mají pouze zmizet staré betonové květináče, které nahradí dřevěné. Na nákup mobiliáře přitom měla radnice vyčleněné dva miliony korun.

„Chybí nám kvalitnější mobiliář, lepší vymezení pěší zóny. Máme tu staré betonové květináče, v nichž nic neroste. V obou částech náměstí jsou lampy, studie spíše navrhují původní podobu náměstí, kdy jej po obvodu osvětlení lemovalo. Chceme, aby na náměstí lidé strávili delší dobu, než jen aby jím bez povšimnutí procházeli, “ zmínil před časem místostarosta Bohumil Komínek.

Krátce po spuštění ankety se ozvala řada hlasujících, kteří si vyžádali takzvanou nulovou variantu. Ne každý si podle nich přeje změnu, a tak týden po jejím spuštění radní přidali ještě tuto alternativu. Přesto se zúčastnilo jen několik stovek obyvatel.

„Bohužel, moc lidí v anketě nehlasovalo, ale podle mého soudu jsme ji propagovali dostatečně,“ podotkl Komínek.

Vítězný projekt vymezuje pěší zónu pomocí pevných sloupků, řeší parkovací stání, navrhuje nový systém osvětlení, zachovává umístění trojic stromů, které doplňuje o zeleň v kontejnerech. Pro tuto variantu hlasovalo 471 lidí a pro druhou 375, nulovou zvolilo 121 hlasujících. Vítězný návrh dostal odměnu v řádu desítek tisíc korun.

„Domníváme se, že anketa, v níž se jedna z variant objeví v možnostech hlasování až týden po jejím zahájení, je neprůkazná a nelze z ní vyvodit jakékoliv platné závěry,“ uvedli autoři petice, kterým se postup radnice nelíbil.

Nakonec sehnali více než 800 podpisů od lidí, kteří by raději dali přednost klasické architektonické soutěži. Mezi podporovateli jsou například architekti, sochaři, někteří podnikatelé, ředitel školy či kastelán místního zámku.

„Otázky řešení veřejného prostoru jsou natolik důležité, že se jim alibisticky nelze vyhnout pseudosoutěží skoro náhodně vyzvaných projekčních kanceláří. Veřejný prostor si zaslouží řádnou architektonickou soutěž, jakkoli je administrativně složitá,“ zmínil pod elektronickou peticí jeden z diskutujících.

A nakonec se svojí peticí částečně uspěli. K architektonické soutěži vedení města nepřesvědčili, ale přiměli ho k tomu, aby výsledky ankety anulovalo.

„Postup radnice byl naprosto opačný, než by bylo záhodno. Původně prezentovalo vedení města hotové projekty a umylo si ruce tím, že dalo lidem na výběr, která ze studií se jim líbí víc. Dělat by se to mělo obráceně. Nejprve musíte přece zjistit od lidí, jak by si změnu představovali, a na základě toho uděláte zadání pro architekty,“ vysvětlil jeden z iniciátorů petice Filip Hauser.

S dalšími autory petice plánuje dělat workshopy či komentované procházky městem. Chtějí tak vyvolat otevřenou diskusi s veřejností, která by tak měla možnost se vyjádřit k náměstí.

„Kdybychom se bavili o celkové rekonstrukci náměstí, tak by architektonická soutěž měla smysl. Ale pokud jde o to, kam dát travičku nebo odpadkový koš, tak je to zbytečné a finanční zátěž pro město,“ myslí si starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Podle něj město nyní žádnou vizi nemá, v letošním roce se ale žádné výrazné změny na náměstí Míru dít nebudou.