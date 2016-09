Kamionu praskla pneumatika. Řidič strhl vůz do stráně mezi stromy

15:44 , aktualizováno 15:44

Mezi obcemi Zubčice a Kaplice-nádraží na Krumlovsku havaroval ve čtvrtek odpoledne kamion. Řidič strhl řízení do stráně poté, co mu praskla pravá přední pneumatika. Než vůz zastavil, narazil do několika stromů. Šofér vyvázl s lehkým zraněním.