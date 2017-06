Jihočeská kandidátka ČSSD je v rozkladu. Odcházejí další čtyři lidé

„Kandidátku máme opět neúplnou, odcházejí další čtyři lidé. Budu volat na ústředí strany, abychom se dohodli na způsobu jejího doplnění,“ potvrdil Veselý.

Na seznamu pro volby nově nejsou manželé Svobodovi z Kaplice, ředitelka Domova pro seniory v Českém Krumlově Ivana Ambrusová a odstoupení předeslal také místostarosta Blatné Pavel Ounický, který však bude o své rezignaci nejdříve jednat v domovské organizaci na Strakonicku.

„Už tomu nerozumím, spíš mi to připadá jako podkopávání ČSSD. Ti, co chtěli, mohli tento krok udělat hned, když věděli, že Jiří Zimola na kandidátce nebude. Musím říct, že to nechápu, protože pořád bojujeme za jeden dres?“ reagoval Veselý.

Kromě toho, že bude muset ČSSD znovu nasazovat další náhradníky, vznikl ještě jeden problém.

Další problém: volební lístky jsou už vytištěné

„Volební lístky už jsou vytištěné, takže kandidátka má podobu, jakou schválilo předsednictvo minulou sobotu. Pokud dají lidé preferenční hlasy těm, kteří tam pak oficiálně nebudou figurovat, k těmto preferenčním hlasům se nebude přihlížet,“ vysvětlil Veselý.

Už minulý týden opustila kandidátku i hejtmanka Ivana Stráská, předtím například původní lídr starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Dohromady je to už téměř polovina lidí ze seznamu.

Problémy začaly ve chvíli, kdy předsednictvo ČSSD vyškrtlo exhejtmana Jiřího Zimolu, který figuroval na posledním 22. místě. Předseda strany Bohuslav Sobotka to vysvětloval tím, že by ČSSD mohly uškodit kauzy spojené se Zimolovým jménem. Jihočeští sociální demokraté se pak v Praze marně opakovaně pokusili jednat o Zimolově návratu.