Podnik Kern-Liebers postavil v Budějovicích halu za půl miliardy

Bezpečnostní pásy, zámky do dveří, okna, rolety i vodítka pro psy nebo sekačky. Do těchto a dalších výrobků se z budějovického závodu Kern-Liebers vyrábějí součástky. Stojírenská společnost představila v úterý svou dosud největší investici na jihu Čech – výrobní halu za půl miliardy korun.

Vedení se pro rozsáhlou akci rozhodlo kvůli nedostatku místa. „Měli jsme stávající prostory zcela zaplněné výrobou. A vidíme, že bychom mohli dostat další projekty, které ale nyní nemáme kam umístit,“ vysvětlil jednatel společnosti Jaroslav Kopp. V nové hale se rozšíří oblast tepelného zpracování a lisovací techniky. Právě na ni je podnik specialistou.

Společnost se chce rozšiřovat v několika oblastech. „První jsou dodávky pro ruční elektrické přístroje jako vrtačky, sbíječky nebo vrtací kladiva. Máme zákazníky v Maďarsku nebo Švýcarsku. Druhou je automobilový průmysl, kam směřuje 65 procent naší výroby. Tak to i zůstane,“ sdělil Kopp.

Česká pobočka Kern-Liebers vyrábí strojní součásti pro automobilový, textilní a spotřební průmysl. Jde o pružinové mechanismy nebo přesné střihané, lisované a obráběné díly. Výrobky lidé mohou najít v převodovkách, brzdových systémech, motorech, nářadí, ale i kabelech nebo vodítkách pro psy.

„Vypadá to legračně, ale právě tenhle trh nezakolísá nikdy. Ani během krize. Dodáváme do vodítek pružinu,“ popsal Kopp. Z více než dvou set zákazníků budějovického závodu patří mezi ty nejvýznamnější například Valeo, Bosch, Stihl nebo Miele.

Očekávají zvýšení obratu o 25 procent

Hodnota nejnovější investice se vyšplhala na půl miliardy korun. Zhruba 180 milionů stály stavební práce, zbytek si vyžádaly technologie. V příštích letech mají napomoct ke zvýšení obratu o 25 procent. „Počítáme, že bychom toho mohli dosáhnout do tří až pěti let,“ uvedl Kopp.

Nové technologie nakoupila firma i proto, aby snížila podíl lidské práce. I ji totiž trápí nedostatek pracovních sil.

„Základní nábor máme za sebou, ale chybí kvalita. Stroj může koupit každý, ale někdo s ním musí umět pracovat. Proto se věnujeme učňovskému školství a lidi si připravujeme sami. Stále máme volné pozice a bereme každého, kdo se nám hodí,“ nastínil situaci Kopp.

Nyní potřebují hlavně nástrojáře, lisaře, zámečníky, seřizovače, obráběče, mechatroniky a podobné profese. V současné době budějovický závod zaměstnává bezmála pět stovek lidí.

Nedostatek technicky zaměřených pracovníků byl tématem, které se včera při slavnostním představení haly řešilo. Budova má totiž sloužit i k lepšímu vzdělávání nových tváří. „Vnitropodnikové vzdělávání je jedna z cest, jak stabilizovat zaměstnance a případně nalákat nové. Tou druhou je spolupráce se školami a jejich podchycování už během studia,“ poznamenal Vladimír Brablec z úřadu práce.

K tématu se vyjádřila i hejtmanka Ivana Stráská. „Kraj se může starat o to, aby investoři měli připravené a technicky vzdělané pracovní síly. Je to strategické rozhodování v horizontu budoucích let. Musíme se snažit nalákat studenty pro technické obory,“ popsala.

Společnost Kern-Liebers CR dosáhla v loňském roce tržeb 1,2 miliardy korun. Letos by mělo jít o podobnou částku. Mimo Evropu vyváží do Číny, USA nebo Mexika. „Je třeba očekávat pokles ve výrobcích, které dodáváme do Asie nebo Ameriky. To chceme vykompenzovat tím, že se více zaměříme na evropský trh,“ naznačil Kopp.