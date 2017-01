Knihovna v Budějovicích odkryje novou tvář podle vizí špičkových architektů

Po parku Čtyři Dvory nebo Komunitním centru Máj tak může v krajském městě vyrůst další zajímavý projekt, který vzejde ze soutěže architektů.

Tentokrát se jedná o akci Jihočeského kraje, který má v plánu zlepšit zázemí knihovny za 120 milionů korun. Nová přístavba by měla směřovat ke kulturnímu domu Gerbera.

„Jde nám hlavně o to zpřístupnit prostor, aby měli čtenáři možnost volného výběru literatury. Samozřejmostí má být bezbariérový přístup. Uvidíme, jak vše pojmou architekti. V lednu bychom mohli znát vítězný návrh,“ upozornil před nedávnem Ivo Kareš, ředitel Jihočeské vědecké knihovny.

Přihlášení architekti už mají stavby na jihu Čech

Na konci prosince dorazilo porotě 27 žádostí od architektů a studií, kteří na návrzích intenzivně pracovali po šest týdnů. „Odborná porota na základě referencí vybrala šest finalistů - Projektil architekti, OV-A, Kuba/Pilař, Ivan Kroupa, dále SLLA ze Slovenska a AllesWirdGut z Rakouska,“ vyjmenoval Miroslav Vodák, zpracovatel soutěžních podmínek a přezkušovatel návrhů.

Za všemi stojí velmi zajímavé stavby, které mohou být známé i Jihočechům. Například komunitní centrum na sídlišti Máj je od ateliéru SLLA. Mimochodem, stavba je aktuálně nominovaná na prestižní evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award. Za skupinou OV-A zase stojí spolkový dům ve Slavonicích na Jindřichohradecku.

Všichni finalisté však za sebou mají i mnohem rozsáhlejší akce, patří mezi ně například projekt univerzitní knihovny v Brně, fakultní budova v Pardubicích či Národní technická knihovna v Praze od studia Projektil architekti.

„U návrhů lze očekávat velmi vysokou kvalitu a bude možnost porovnat několik rozdílných přístupů. Ukazuje se, že soutěž je dobře připravená. Studia to měla hodně těžké a bylo složité se se zadáním vypořádat,“ pokračoval Vodák.

Každý z finalistů dostane za účast 120 tisíc korun jako takzvané skicovné. Dál se budou udělovat ceny. Vítěz pak s krajem podepíše smlouvu a zpracuje konečný projekt.

Radní Jihočeského kraje by měli výsledky soutěže schválit brzy po porotě. Už v únoru by veřejnost mohla vidět všechny návrhy přímo v knihovně včetně prezentace. Bude jistě zajímavé sledovat, jak se architekti vypořádají s dostavbou tak výrazného objektu v širším centru města.

„Cílem je mimo jiné zhodnotit kvalitu současné stavby a zároveň najít koncept dalšího rozvoje veřejného prostranství kolem knihovny,“ podotkl Vodák.

Knihovna má 18 500 čtenářů

Detailní technické řešení je otázkou dalších stupňů projektové dokumentace, ale diskuse se určitě povede například o plášti stavby, který je velmi osobitý. Zajímavé bude, jaký osud potká 114 tun těžký balvan, který je před knihovnou. Stal se součástí Muzea dělnického hnutí postaveného v letech 1971 až 1975.

Na dostavbu by chtěl kraj získat dotaci. „Vše směřujeme k tomu, abychom ji podali do konce letošního roku. IROP má připravený grantový program zaměřený na krajské knihovny,“ upozornil Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje. Pokud budou Jihočeši úspěšní, následovala by soutěž na zhotovitele a stavět by se mohlo začít nejpozději v roce 2019.

Knihovna má 18 500 čtenářů, kteří mohou vybírat z 1,3 milionu knih, časopisů a dalších dokumentů. Každý rok přibývá dalších 30 tisíc titulů.