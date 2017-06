Brzda pro novou knihovnu. Budějovice se přou s krajem o řešení dopravy

V zimě vedení knihovny zřizované Jihočeským krajem představilo výsledky soutěže a vítězný návrh přístavby budovy mezi Lidickou třídou a řekou Malší. Vzniknout by tak měl objekt od brněnského ateliéru Kuba & Pilař architekti za více než 120 milionů korun.

Zatímco na kraji chtějí, aby byl příjezd pro vozidla z Mánesovy ulice podél řeky kolem budovy finančního úřadu, město má jinou představu. Preferuje stavbu okružní křižovatky na Lidické v prostoru u krajského soudu a vytvoření nového odbočovacího pruhu.

Problém bude třeba co nejrychleji vyřešit. Do konce roku chce knihovna s krajem požádat o dotaci na stavbu a je třeba, aby byl projekt kompletně připravený a vyřešený.

„Přípravy samozřejmě dál pokračují, ale mohu potvrdit, že tento problém existuje a snažíme se najít řešení. Jednání probíhají,“ sdělil Ivo Kareš, ředitel knihovny.

Náměstek primátora František Konečný oznámil, že město trvá na kruhové křižovatce na Lidické. „Mánesova je ohromně zatížená a výjezdem by tam vznikl další problém,“ reagoval.

Už dnes tam zajíždějí především zaměstnanci finančního úřadu a podle jeho slov to není dobré řešení. „O našem stanovisku a argumentech jsme na kraji informovali,“ dodal Konečný. Vjezd do knihovny z Mánesovy by navíc mohl mít problémy i s dopravními normami.

Na druhé straně podle informací MF DNES vychází tato varianta mnohem levněji než stavba nové křižovatky na Lidické, která se pohybuje v mnohamilionových číslech. Příští týden se bude na téma dopravy v Budějovicích scházet krajský radní Jiří Švec se zástupci magistrátu.

„Očekávám, že se dostaneme i k tomuto problému. Byla by pro všechny ostuda, kdyby měla tak důležitá a zajímavá investice, jakou přístavba knihovny je, ztroskotat na dohadech o napojení pro auta,“ řekl Švec.

Podle něj by připojení z Mánesovy nemuselo být tak složité, ale i on si uvědomuje, že bude nutné získat rovněž posvěcení policie a odboru dopravy. A samozřejmě se akce neobjede ani bez územního rozhodnutí.

„Řešíme to se všemi zúčastněnými. Knihovna a přístup k ní každopádně musí být bezbariérový,“ doplnil Pavel Hroch, náměstek hejtmanky pro kulturu.

Autoři vítězného projektu navrhli také přístup z Mánesovy vedoucí podél řeky. „Vzniknou tam rozvolněné a měkčeji tvarované cestičky a odpočinková zóna. Balvan navrhujeme přemístit a doporučujeme vytvořit novou formu památníku obětem fašismu. Na nové cestě tak vznikne linie pamětních bodů včetně památníku bitvy u Zborova,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES architekt Ladislav Kuba.

V zadání měl s kolegy vyřešit parkování pro 36 aut. Navrhl je dát pod novou budovu, která má stát na pilotách, aby zbytečně neubylo zeleně.