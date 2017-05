Populace koček narůstá, útulků je ale málo. Pečují o ně dobrovolníci

„Problém s kočkami je dlouhodobý a ve své podstatě pořád stejný. Když situaci neřeší majitelé ani obecní úřady, tak se přemnoží. Kočka je schopná být březí třikrát až pětkrát do roka, oproti tomu fena hárá jen dvakrát ročně, takže tam ta potíž nenastává,“ vysvětluje Vladimír Kössl z odchytové a asistenční služby Animal Rescue

Ta funguje v Českých Budějovicích a zajišťuje domov zvířatům především z menších obcí. Aktuálně se mohou postarat maximálně o 15 koček, ale kapacitu musí často překročit.

„Kastraci u koček lidé nepovažují za důležitou. Je podle majitelů nehumánní, ale třikrát do roka vyhazovat v lese koťata už proti přírodě není? Pořád jsou považovány za venkovní zvířata, co vyžadují odlišný přístup než psi. Není to tak úplně pravda,“ myslí si Kössl.

Obce přitom mají ze zákona povinnost se o zatoulaná zvířata postarat. Ze zkušenosti dobrovolnických sdružení a iniciativ vyplývá, že obvykle městská policie jen kočky odklidí ven z města na pole.

Plno mají i takzvaná depozita pro kočky, která provozují dobrovolníci a poskytují většinou prostory ve svém vlastním domově. Peníze získávají od dárců. „Poptávka po umístění koček je stále vyšší než množství, které přijmeme. Mám už pořadník a je přibližně deset koček, které bych mohla přijmout hned, ale musím vybírat ty nejakutnější případy, například nemocná zvířátka po operaci. Mám domek, kde můžu mít až 35 koček, půlka mých svěřenců pochází z Táborska,“ vysvětlila Romana Babková ze sdružení Kočka v srdci v Týně nad Vltavou.

Bez kočičího domova už město být nemůže

Právě kvůli nedostatku volných míst se radní v Táboře shodli, že bez kočičího domova už město být nemůže. Má pouze malé kotce sloužící k případnému překlenutí období pro překonání chorob, pooperačního období či pro karanténu.

V roce 2016 město předávalo do jiných zařízení v kraji 22 koček. Nový útulek až pro 40 jedinců by mohl vzniknout v sousedství se stávajícím psím přístřeším v oblasti Vápenné strouhy za 1,7 milionu korun.

Ani v Českých Budějovicích nemají kočky na růžích ustláno. Petra Kadlecová z městského kočičího útulku tvrdí, že nejvíc se jich objevuje a přemnožuje v Suchém Vrbném, na Vltavě nebo okolí Čechovy ulice. V tuto chvíli má útulek kapacitu 40 koček, do konce roku se však bude zvětšovat. „Buď se budou stavět nové boxy, nebo karantény, odhadem by přibylo až 20 nových míst, což nutně potřebujeme,“ upřesnila.