Kvůli zákazu kouření máme strach ze zimy, zní z budějovických kaváren

Na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích pálí slunce. Letní počasí vyhnalo z kaváren a restaurací na zahrádky ty, kteří si kolem poledne přišli dát oběd nebo kávu. A mnozí i cigaretu.

Posledním květnovým den začal platit úplný zákaz kouření v hospodách a o dlouho probírané novince lidé často mluví. Všichni se shodují na jednom. Musíme počkat, jak se projeví.

Podnikatelé se bojí, jak hosté zareagují po ochlazení

Na terase před Cafe Plaza jsou všechny stoly plné. Uvnitř je prázdno. Jen od jednoho z venkovních stolů se do vzduchu vznáší cigaretový kouř. „Je hezky, tak všichni sedí venku. Zákaz kouření se zatím nijak neprojevil. Lidé jsou na to připravení. Osobně mám největší strach z toho, jak to bude vypadat v zimě,“ usmívá se servírka Lada.

Právě zima je velkou neznámou pro většinu majitelů i zaměstnanců hospod, restaurací či kaváren. První zkušenost však přijde již během následujících večerů. Ostrou zkoušku očekávají tento víkend, kdy to v podnicích žije dlouho do noci.

S odchodem některých zákazníků počítají například v restauraci Zvon, která se nachází v podloubí naproti Plaze. „Těžko hádat, jak se to projeví. Někteří už řekli, že nepřijdou. To víte, chtějí si dopřát dvě tři piva a cigaretu, ale to teď nemohou. Navíc nám sem chodí poměrně dost lidí kouřit doutníky. I pro ně je to problém,“ vysvětluje během obsluhování zájezdu turistů číšník Vítězslav.

Než se vrací k práci, přidává i svou největší obavu. „Někdo přijde, dá si pivo a půjde ven kouřit. A pak? Už se nemusí vrátit. Já jsem kuřák a zákaz vítám, ale trochu se ho bojíme. Nezbývá, než si počkat na první dny,“ krčí rameny a spěchá obsluhovat.

Za kouření hrozí pokuta pět tisíc

Jen pár kroků od náměstí v Krajinské ulici stojí oblíbené Masné krámy. Kolem poledne tam v příjemném chládku vysedává několik zákazníků. „Nemyslím si, že by sem přestali chodit, toho bych se nebál. Já se zákonem nesouhlasím, nechal bych rozhodnutí na každém majiteli zvlášť,“ potvrzuje pocity svých kolegů Lukáš Kouřil a do půllitru čepuje vychlazený budvar.

Nikdo z ostatních dotázaných se zatím nesetkal s žádnou stížností na zákaz kouření. Lidé jsou na něj připraveni. Pokud by si ale u piva chtěli zapálit, čeká je pokuta v hodnotě pěti tisíc korun. Majitel hospody pak zaplatí 50 tisíc korun.

Novinku musí vzít v úvahu i lidé, kteří se teprve chystají začít podnikat. Své o tom ví 20letý Tomáš z Českých Budějovic, který plánuje otevření baru v centru města.

„Při vybírání prostoru jsem zvažoval jedno hezké místo. Bylo ale ve druhém patře, a tak jsem si uvědomil, že to není dobrý nápad. Lidem by se kvůli zákazu nechtělo chodit sem a tam. Pak by se ještě stávalo, že by utíkali bez placení,“ vysvětluje.