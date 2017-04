Kraj hájí tajemníka strakonické radnice. Starosta trvá na jeho odvolání

„Pan starosta odůvodnil podání žádosti o vyslovení souhlasu s odvoláním pana tajemníka jednáními, ve kterých spatřoval porušení jeho zákonných povinností a uložených úkolů. Toto tvrzení doložil řadou písemných upozornění. Prověřením bylo zjištěno, že výhrady nejsou důvodné. Na jejich základě není možné souhlas s odvoláním udělit,“ potvrdil ředitel krajského úřadu Milan Kučera.

Starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) se však nehodlá vzdát. „S vyjádřením krajského úřadu nesouhlasíme. Odvoláme se k ministerstvu vnitra, protože odůvodnění krajského úřadu je velmi povrchní a myslíme si, že i nevhodné. Využijeme všech zákonných možností a postupů, abychom tajemníka odvolali, protože jeho práce se neslučuje se zákonem,“ prohlásil Hrdlička.

Příkladem, kdy podle něj tajemník pochybil, je absence většiny úředníků na odboru životního prostředí.

„Ze 14 pracujících lidí jich 11 odjelo s vědomím tajemníka současně na dovolenou. Čtyři z nich ale byli nejdůležitější v krizovém řízení. Z celého krizového štábu jsem tu tak zbyl jen já a pan tajemník, který byl celý den na školení. A s sebou měl klíče od krizové místnosti, tam jsou uložena hesla, postupy při katastrofě a další věci. Já ani nevěděl, že pracovníci krizového řízení tady nejsou,“ popisoval starosta.

Hrdlička pokračoval, že kdyby se něco stalo ve Strakonicích, asi by to zvládl.

„Pokud by se ale třeba dvacet kilometrů od nás protrhl rybník, nastal velký požár, cokoliv, neměl bych tu šéfy povodňové komise ani krizového řízení, kteří jsou na městě zaměstnáni jako profesionálové. To samé se stalo loni. Krajský úřad to přešel ve vyjádření jednou řádkou, ale že by to bylo tajemníkovo pochybení, neřekl. My to vidíme opačně,“ uvedl starosta.

Pochybnosti naopak vyvolaly na krajském úřadě některé kroky vedení města.

„Správní orgán se v odůvodnění rozhodnutí pozastavil nad některými postupy pana starosty a pana místostarosty a popsal svůj pohled na způsoby, kterými by se měly řešit vztahy orgánů města. Upozornil na význam postavení tajemníka při plnění úkolů města v samostatné i přenesené působnosti. Do tajemníkovi zákonem svěřených pravomocí není dovoleno neoprávněně zasahovat. Posouzením celé záležitosti nebylo zjištěno, že by pan tajemník pochybil, proto mu byla poskytnuta popisovaná právní ochrana,“ naznačil Kučera.

Ani s tím Hrdlička nesouhlasí. „Krajský úřad naprosto zpochybnil práci místostarosty, měl by být podle něj delegovaný, když jsem pryč. Máme ve Strakonicích jen jednoho místostarostu a ten je přece delegovaný ze zákona. Místo mě prý v podstatě nemůže nic dělat. Ani já nemám jednat s úředníky, ale jen s tajemníkem, který pak má provést, co chci,“ popsal Hrdlička.

Vladimír Stroner se k situaci nechce blíže vyjadřovat. „Jsem za rozhodnutí krajského úřadu rád,“ komentoval věc stručně tajemník.