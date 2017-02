Jihočeští zloději aut přesedlali do zahraničí, ukázaly statistiky

Ještě před třemi lety skoro každý den zmizelo v Jihočeském kraji majiteli jedno auto, celkem jich bylo 324. Vloni už zloději za celý rok v regionu odcizili jen 118 vozidel. Z toho se podařilo téměř každý druhý případ objasnit.

Jihočeská policie ve čtvrtek zveřejnila statistiky za rok 2016 a většinu čísel lze označit za pozitivní, protože jsou nižší. Vždyť kriminalita jako celek klesla meziročně o 14 procent a už o rok dříve měla sestupnou tendenci. Poznala to třeba i pořádková policie, která vloni v kraji řešila 8 351 trestných činů, což je o zhruba 1 400 méně než v roce 2015.

Kriminalita v kraji Vraždy

Rok 2016

celkem 7 / objasněné 6

Rok 2015

celkem 10 / objasněné 7

Rok 2014

celkem 10 / objasněné 9

Rok 2013

celkem 6 / objasněné 6

Rok 2012

celkem 12 / objasněné 12 Loupeže

Rok 2016

celkem 89 / objasněné 58

Rok 2015

celkem 125 / objasněné 88

Rok 2014

celkem 115 / objasněné 79

Rok 2013

celkem 158 / obj. 108

Rok 2012

celkem 141 / obj. 185

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že třeba zloději motorových vozidel zlenivěli. „Tak to samozřejmě říct nelze. Například víme, že se nyní někteří přesunuli do Rakouska, kde jsou jejich cílem luxusní vozy Mercedes či Audi. U nás je v této oblasti stále největší zájem o škodovky, konkrétně octavie a také fabie,“ upozornil Miroslav Krejčí, náměstek ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Naopak u padělatelů peněz je vidět velká snaha. Policisté vloni zjistili 87 případů, což je více než stoprocentní nárůst ve srovnání s rokem 2015. Přestávají se padělat dolary a vedou koruny v hodnotě tisíc a dva tisíce a pak také padesátieurovky. Objasněnost je velmi nízká. Vloni kriminalisté vyřešili jen tři případy.

Jedna z nejsledovanějších oblastí je nehodovost. Bouraček sice meziročně o 300 přibylo, ale jejich následky byly mnohdy méně vážné. „Na jihočeských silnicích zahynulo 51 osob. Je to nejméně od roku 1997. Celkem sice zemřelo více lidí, ale do našich statistik nepočítáme ty, kteří například spáchají sebevraždu. Neustále také ubývá těžce zraněných, a to už od roku 2011,“ vypočítal Roman Bláha, náměstek ředitele pro vnější službu.

Silnice jsou v lepším stavu

I u nehod je zajímavé hledat příčiny poklesu těžce raněných i usmrcených. Podle šéfa jihočeské dopravní policie Lubomíra Veselého za tím může stát hned několik faktorů.

„Jedním z nich je třeba stav vozovek druhé a třetí třídy. Je znát, že do nich kraj v posledních letech investoval,“ zmínil Veselý. Další věcí může být lepší technický stav samotných vozidel. „S průměrným stářím jsme stále někde kolem 14 let. Na západ od nás je to lepší. Ale i ta starší auta už mají alespoň airbag, což se může pozitivně projevit,“ pokračoval.

Uvítal by, kdyby podél silnic ubývalo stromů. Když do nich řidič s autem narazí, často to končí tragicky. „Znám argument, že strom za to nemůže. Na druhou stranu přece člověk za jednu chybu nemusí zaplatit životem,“ konstatoval Veselý.

Velký pokles kriminalisté zaznamenali také v majetkové trestné činnosti. I ta je za posledních sedm let výrazně nejnižší. „Zajímavé to bylo například u krádeží kol v Českých Budějovicích, kterých meziročně ubylo o 258,“ vypíchl Krejčí.

Mezi nejsmutnější a nejtragičtější události patří vraždy. Těch bylo vloni v kraji sedm a všechny jsou objasněné. Naopak se kriminalisté stále zabývají přepadením rodinné firmy v Horusicích na Táborsku, při kterém v září roku 2015 útočníci zavraždili dva muže. A policie se rovněž bude muset vrátit na začátek v případu, při kterém pachatel zavraždil ženu při venčení psů u Protivína na Písecku. Soud vloni hlavního podezřelého osvobodil.

Nejen Jihočeši řeší migraci, ale v regionu se vloni v souvislosti s ní stalo jen minimum událostí. Policie se zabývala 59 nelegálními pobyty, z toho jen devíti při tranzitní migraci.

Obyvatelé kraje si pak stále více pořizují zbraně. Drží jich přes 75 tisíc, v roce 2011 to bylo o 10 tisíc méně.