Aktivistům vadí Babišovo chování, na most pověsili kříž s jeho podobiznou

Pět aktivistů z jihu Čech přidělalo kříž na železnou konstrukci mostu přes Malši v centru Českých Budějovic po půlnoci a kontrolovali ho do brzkého rána. Kolem půl jedenácté ho sundala policie, pak ho odvezla uklízecí služba.



„Ministr financí Andrej Babiš se namísto toho, aby vysvětlil zásadní nesrovnalosti ve svém podnikání, brutální zásahy do svobody médií a další stále se objevující kauzy, staví do role oběti. Přitom právě on je tím, kdo bez skrupulí válcuje své protivníky často nevídanými prostředky,“ uvedli aktivisté v prohlášení, které rozeslali médiím.

„Veřejnost nesmí podlehnout Babišově demagogii a mediální zdatnosti jeho poradců namísto hodnocení faktů. Andrej Babiš není žádným mučedníkem, a ‚všecim, kteří kradnú‘ jde hrdě v čele. Budiž toto památníkem jeho falešné ublíženosti, nekalých her a bezostyšných lží,“ doplnili.

„Důvodem byl pocit naštvanosti a bezmoci z událostí posledních dnů. Osobně jsem měla potřebu udělat něco ve veřejném prostoru. Mám pocit, že psát něco na Facebook, nebo si stěžovat kamarádům je k ničemu. Intervence do veřejného prostoru má smysl a vyvolává diskusi. Lidé si toho všimnou a žije to pak vlastním životem,“ řekla MF DNES jedna aktivistka, která stejně jako ostatní nechtěla uvést své jméno.



Nápad podle ní vznikl kvůli vyjadřování ministra Babiše. „Poslední dobou se staví do role oběti. Přišlo nám, že je to směšné a že ze sebe dělá chudáka, kterým není. My jsme ho neukřižovali. Máme pocit, že se na kříž dává sám,“ dodala.



„Policisté přijali oznámení občana, kterého na mostě zavěšené dílo uráželo. Na oznámení reagovali a dílo zajistili. Celou věc zatím hodnotí jako přestupek. Autoři se mohou přihlásit na lince 158 a vysvětlit policistům svůj umělecký záměr,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.