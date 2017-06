Stovky aktivistů žádaly v Letech odstranění vepřína

„Lety jsou symbolem neúcty k obětem holocaustu všude v Evropě a hanbou České republiky. Přišli sem dnes lidé z 15 zemí. Nabízí se snadné řešení situace. Evropská unie musí zastavit dotace, které prasečí farmě dává a majitelé musí vyjít státu vstříc, protože důstojnost obětí holocaustu je víc, než zisk. Odpovědnost má i česká vláda, tady byli vězněni a mučeni Romové s českým občanstvím a dozorci a vrazi byli protektorátní četníci,“ upozornil Benjamin Abtan, prezident evropského antirasistického hnutí EGAM.

Místopředseda představenstva společnosti AGPI, která vepřín vlastní, Jan Čech odmítl, že by firma na provoz dostávala evropské dotace. „Letos, loni, předloni, žádné. Jsou to fráze aktivistů,“ řekl ČTK Čech.

Ministerstvo kultury jedná s AGPI o podmínkách výkupu farmy. Zatím si ale obě strany jen předaly posudky o hodnotě nemovitostí, pozemků a technického vybavení výkrmny. „Odstranění vepřína by vyšlo na několik milionů eur, což je pro státní rozpočet zanedbatelná částka. Jestli s nimi nebude domluva, bude muset stát farmu vyvlastnit,“ tvrdil Abtan.

Na akci přijel i ministr spravedlnosti Robert Pelikán. „Čekáme, jak se vyjádří ministři, kteří mají jednání za úkol. Zatím nepřicházejí s žádným výsledkem, čas do voleb se krátí, přestávám si být jist tím, že se to stihne a byla by to škoda. Vláda před dlouhou dobou rozhodla, že situaci vyřeší a je ostuda, že to nedokázala,“ řekl Pelikán.

„Nedovedu si představit nic horšího, co by mohlo být na místě koncentračního tábora, než je vepřín. Máme povinnost vůči všem, kteří tu zemřeli, tuto situaci vyřešit. Věc není jen problémem vlády, ale i AGPI, společnost sama by se měla stydět za to, co na takovém místě provozuje a nesnažit se na výkupu vydělat,“ upozornil Pelikán.

Čech už dříve pro MF DNES naznačil, že pokud se ani tentokrát s vládou nedohodnou, o další jednání o výkupu nebude mít společnost zájem. V takovém případě zazněla i od ministra Pelikána slova o vyvlastnění.

„Taková možnost tady, samozřejmě za úplatu je, pokud je na něčem takovém veřejný zájem. A já si myslím, že ten tu je a mnohem silnější, než když je někde třeba postavit kus dálnice,“ naznačil ministr. Sami aktivisté se shodli, že boj o odstranění vepřína z pietního místa nevzdají za žádných okolností.