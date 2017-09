VIDEO: Balony letěly nad hladinou Lipna, v půlce září jich má být víc

Pomalu se odlepíte od země a potichu stoupáte výš a výš. Louka u Dolní Vltavice, odkud jste vzlétli, se pomalu vzdaluje a najednou jste několik set metrů nad hladinou přehradní nádrže Lipno. Vidíte jednotlivé zátoky, husté lesy, horský masiv okolo Plechého i rakouskou část Šumavy.

Po čtyřiceti minutách letu se pomalu začnete zase přibližovat k zemi. Košem sem tam „štrejchnete“ o špičky bříz a jste na zemi.

Tak vypadal nedávný přelet novinářů v horkovzdušném balonu nad největší vodní plochou v Česku. Nad místem, kde balony moc často nelétají. Zejména kvůli okolnímu terénu, vodní hladině či vojenskému prostoru Boletice.

Teď mají lidé možnost, jak vidět Šumavu a Lipensko pěkně z výšky. Turistický spolek Lipenska chystá na sobotu 16. září večer přelet zhruba dvacítky balonů nad přehradou.

„Čím více se prodá letenek, tím více balonů nad Lipnem bude a o to více sem nalákáme balonářů z celé republiky. Je to nultý ročník, ale všichni si přejeme, aby z toho byla tradice. Potenciál do budoucna může být až sto balonů najednou,“ říká Pavel Božoň ze společnosti Lety balonem.

„Letenky na akci Balonové létání si zájemci mohou koupit na všech regionálních informačních střediscích od Stožce po Rožmberk. Hlavní a společný let máme naplánovaný na sobotu 16. září večer. Startovat se bude z Dolní Vltavice, Černé v Pošumaví a z Frymburka, zmiňuje hlavní organizátor akce Jiří Mánek.