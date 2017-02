Potřeboval jsem peníze, tak jsem ho praštil, hájil se obžalovaný z vraždy

Nechtěl jsem ho zabít. Jen praštit klackem do ramene, ale netrefil jsem se. Potřeboval jsem finance. Tak se před soudem hájil Andrej Medek.

Obžalovaný mladík si 58letého bezdomovce vytipoval loni v květnu na bývalém nákladovém nádraží v Jindřichově Hradci. Tam muž přespával v polorozbořeném domě. Protože pobíral invalidní důchod, byl mezi komunitou známý, že u sebe nosí peníze. Několikrát proto čelil útokům a pokusům o okradení.

Čtyřiadvacetiletý Medek se přiznal, že na muže spícího na matraci mezi odpadky hodil večer deku a praštil ho asi půlmetrovým klackem, který našel poblíž. Pak mu z ledvinky u pasu vzal peněženku a utekl, aniž se přesvědčil, co přepadenému udělal.

„V peněžence bylo asi pět tisíc. Prázdnou i s občankou jsem zahodil a odjel autobusem do herny v Jindřichově Hradci. Ještě ten večer jsem všechny peníze prohrál na automatech,“ vypověděl.

Podle znalců zemřel muž po ráně do spánku

Na okradeného muže se jel podívat druhý den. Ačkoliv původně policistům tvrdil, že ho našel chroptícího a v bezvědomí, u soudu opakoval, že už byl mrtvý. Z místa pak odešel. Policistům prý lhal, protože mu řekli, že to bude pro něj polehčující okolnost.

Podle znalců zemřel muž po ráně do spánku, která mu poranila mozek. Objevili ho lidé až po 14 dnech.

Před soudem vypovídal mladší bratr zemřelého, který se připojil k trestnímu řízení s požadavkem na zaplacení devíti a půl tisíce korun za jeho pohřeb. Popsal, že jeho bratr měl tři dospělé děti, které se s ním nestýkaly a odmítly pohřeb platit. Dobrovolně žil na ulici. Přivydělával si sběrem šrotu a hub a občas si k němu chodil půjčovat peníze.

Invalidní důchod 10 tisíc korun mu vyměřili po úraze na železničních kolejích, kde sbíral železo. Protože ho často napadali jiní bezdomovci, žil samotářsky.

Omluvu obžalovaného, že nechtěl zabíjet, bratr zavražděného odmítl. Podle něj se totiž Medek mezi přáteli chlubil, že umlátil chlapa jako králíka pro peníze, které vzápětí prohrál. „Nic takového jsem neříkal. Já ho jako králíka neumlátil, dal jsem mu jen jednu ránu,“ protestoval obžalovaný.

Pro Andreje Medka, kterému za loupežnou vraždu hrozí 15 až 20 let vězení, to není první soud. Kromě toho, že je v podmínce za těžké ublížení při rvačce, si má odpykávat trest obecně prospěšných prací za krádeže.

Ke svým osobním poměrům poznamenal, že žil od 10 do 18 let v dětském domově, kde se učil na truhláře. Po návratu našel svou matku rovněž mezi jindřichohradeckými bezdomovci. Přespávala pod mostem, zatímco on v odstaveném vagonu. Živil se občasnými brigádami, hrál automaty a kouřil marihuanu.

„Je mi líto, co se stalo. Co na to ale ještě říct. Zpátky to vzít nejde,“ pronesl na otázku obhájce, jak dnes vnímá událost. Soud pokračuje do pondělí výslechy znalců a svědků.