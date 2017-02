Lidé v baru mysleli, že přepadení je vtip. Pak jeden lupič střelil do zdi

„Všichni jsme si mysleli, že je to nějaká legrace. Pak ale barmanka lupičům řekla ‚Konec srandy‘. Jenže na to jí odpověděl jeden z mužů, že ta teprve začne a vystřelil několikrát do zdi. V tu chvíli nám došlo, že to není vtip. Možná bylo štěstí, že jsme neměli ještě nějaké další průpovídky,“ popsal jeden z hostů milevského baru chvíle, kdy dovnitř vtrhli dva muži maskovaní kuklami a černými brýlemi.

V baru v té době bylo osm lidí a obsluha. Nikomu se nic nestalo. „Jeden z pachatelů byl ozbrojen dlouhou střelnou zbraní, ze které několikrát vystřelil do zdi místnosti, druhý odcizil kasírtašky s několika tisícikorunami. Oba pak z místa činu utekli,“ potvrdila mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová.

Policisté teď po lupičích pátrají a uvítají informace od případných svědků. Jeden z mužů měřil kolem 185 centimetrů, byl štíhlý a oblečený do tmavých kalhot a bundy nebo kombinézy. Maskovaný byl pletenou kuklou a brýlemi, na rukou měl rukavice.

Druhý z pachatelů byl výrazně menší, vysoký asi 165 centimetrů, měl zavalitější postavu a oblečený byl do tmavé bundy s kapucí. Také on měl obličej maskovaný kuklou a brýlemi.

„Pokud si někdo v uvedenou dobu v Milevsku všiml dvojice mužů, kteří odpovídají popisu, ať se ozve kriminalistům na číslo 974 235 458 nebo může volat linku 158,“ vyzvala mluvčí Čuřínová.