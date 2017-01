U Lipna ladí skikrosovou trať trenér olympijské vítězky Evy Samkové

Ve Skiareálu Lipno mají snowpark pro začátečníky a pokročilé, slalom i úsek, kde si můžete změřit svou rychlost. A teď tam finišují se skikrosovou tratí, kterou otevřou o víkendu.

„Připravovali jsme ji již na loňskou sezonu, ale kvůli špatné zimě jsme ji nemohli veřejnosti představit. V létě jsme ještě některé části vylepšili a nyní dostává svoji kompletní zimní podobu,“ uvedl ředitel střediska Petr Dušek.

Trať s klopenými zatáčkami a skoky navrhoval tým Evy Samkové a na její poslední úpravy dohlíží její trenér Jakub Flejšar. „Je stavěná tak, aby si ji užili všichni lyžaři a snowboardisté, jak děti, tak rodiče. Zároveň nabídne i zázemí pro tréninky a závody,“ naznačil mluvčí areálu Vojen Smíšek.

Na dvě části je rozdělený snowpark na Kobyle v Lyžařském areálu Zadov. „V horní části u rozhledny jsou prvky pro zkušené borce, dole pod lanovkou jsou terénní vlny a nízké překážky, kde řádí děti,“ popsal šéf střediska Luděk Sáska.

Připomněl novinku, kterou chystají na víkend – otevřou sjezdovku V ráji, nejprudší svah areálu vedoucí vedle bývalých skokanských můstků.

„Poslední tři zimy byla kvůli nedostatku sněhu zavřená. Ještě ji dosněžujeme, aby byla na víkend připravená. Pravděpodobně se nám podaří otevřít i sjezdovku u jednosedačky na Churáňov, kde chybí děla, a musíme se spoléhat na přírodní sníh,“ poznamenal Sáska.

Funline – zábavná trať kombinující terénní vlny, klopenky a další překážky, stojí v dolní části sjezdovky na Monínci. „Je dlouhá 250 metrů a děti se nejvíc těší na tunel, který je její součástí,“ upřesnil šéf areálu na Táborsku Jaroslav Krejčí.

Tunelem projíždějí lyžaři i na trati na vrcholu Hochficht ve stejnojmenném rakouském středisku. Je součásti trati s klopenými zatáčkami. „Na sjezdovce Schwarzenbergabfahrt je park s překážkami, skoky a lavicemi pro lyžaře a snowboardisty. A na okraji rodinných tratí jsou připravené vlny, které baví hlavně děti,“ upřesnil za Hochficht Martin Řezáč.

Menší snowparky, nebo aspoň pár skoků nebo překážek, mají i malé areály. Ale na Libínském Sedle je atrakce, která chybí i ve velkých střediscích v kraji - takzvaný big air bag. Je to obří nafukovací „polštář“, do něhož si odvážlivci zkoušejí různé skoky. A nemusí se bát, že se zraní, protože dopadají do měkkého. Místní vlekaři ho zprovozní na víkend.

Při Frymburské stopě si vyzkoušíte laserovou pušku na biatlon

Na Šumavu mohou vyjet i běžkaři. V okolí stadionu na Churáňově přichystají 20 kilometrů tratí, turisté budou mít upravené stopy i kolem Kvildy, takže mohou vyrazit třeba na Prameny Vltavy.

Pro bruslení jsou upravené také okruhy v lesích nad Kubovou Hutí.

Na rakouském Schönebenu rolby najely 78 kilometrů stop pro klasický styl i bruslení. Nástupní místa jsou Schöneben, Grünwald a Hochficht napravo od dolní stanice hlavní lanovky. Za vstup se platí čtyři eura za osobu a den. V ceně je parkování přímo u stop a vyhřátá šatna na převlékání na Schönebenu a Grünwaldu.

Běžkaři mohou vyrazit i k Lipnu. U Skiareálu Lipno je upravený desetikilometrový okruh. Stopy jsou najeté i na loukách za Frymburkem, kde pořádají závody Frymburská stopa. V pátek dopoledne jely děti, v sobotu se postaví na start dorostenci, ženy a muži.

První sobotní závod začne v 10 hodin, prezentace je od 8 hodin na fotbalovém hřišti. Startuje se hromadně po kategoriích, startovné vyjde na 150 korun a běží se klasickou technikou. Na dospělé čeká 21 kilometrů.

„Součástí sobotního programu bude i ukázka laserových pušek na biatlon. Budeme mít dvě a zájemci si budou moci vyzkoušet střelbu na terč a zahrát si na Gabrielu Koukalovou,“ prohlásil za pořadatele Martin Řezáč.