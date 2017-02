Za patnáct let se vkus diváků obrovsky změnil, říká manažerka multikina

Čtyři sta devatenáct tisíc dvě stě třicet dva. Přesně tolik lidí si loni našlo cestu do budějovického multikina CineStar. Je to absolutní rekord v patnáctileté historii. A další padl v prosinci, kdy dorazilo 54 872 diváků.

Máte skoro stejnou loňskou návštěvnost jako českokrumlovský zámek. Přitom v roce 2011 to bylo o více než sto tisíc diváků méně. Čím to, že se lidé zase vracejí do kin?

Je to jednoznačně kvalitní nabídkou filmů. Za patnáct let se vkus návštěvníků obrovsky změnil. Dnes už si lidé opravdu vybírají. O to jsou ta čísla ještě pozitivnější. Loňský rok byl hodně zajímavý a z hlediska filmové nabídky i dost netradiční. Bodovaly snímky, u kterých se to tak úplně nečekalo.

Návštěvnost CineStaru v Budějovicích Rok 2011 307 636

Rok 2012 320 181

Rok 2013 307 417

Rok 2014 320 398

Rok 2015 359 836

Rok 2016 419 232

Například?

Čekali jsme, že na Lídu Baarovou bude chodit hodně lidí, protože Filip Renč dělá dobré filmy. Ale že na ni přijdou takové davy, to nikdo nepředpokládal. V březnu byla premiéra Teorie tygra. Je to příběh o starší generaci. Koho to bude zajímat? Měli jsme pochybnosti. Ten film jsme hráli do května, což je naprosto výjimečné. A zajímal všechny. Byl to totiž snímek jak vystřižený z našich životů. Z animovaných překvapil Tajný život mazlíčků. Na to dokonce chodili i sólo dospělí.

V prosinci padl další rekord. Velkou zásluhu na tom určitě má i Anděl páně 2, že?

U nás sehrálo velkou roli i to, že Jiří Strach točil v Českém Krumlově. Od premiéry 27. listopadu jsme do minulé neděle udělali necelých 33 tisíc návštěvníků jen na tomto snímku. V tomto ohledu je už lepší jen CineStar v Hradci Králové. A lidé pořád chodí.

Který titul vás naopak zklamal?

Fantastická zvířata a kde je najít, což je takové volné pokračování Harryho Pottera. Je to hodně temné. Navíc je tam přístupnost od dvanácti let. Tam už se těžko hledá cílová skupina. Potterovky jsou především pro děti, ale tohle bylo příliš hororové.

Jací lidé dnes chodí do multikina?

Například u Anděla páně 2 jsme zjistili, že často přicházeli lidé, kteří u nás byli poprvé. Poznali jsme to. Bloudili, ptali se, byli nejistí. Teď se to hodně svezlo na rodinné návštěvy. Rodiče s dětmi s sebou berou často i babičky a dědečky. Každý film má svoji cílovou skupinu.

Když jste v roce 2002 nastupovala, tak vám pár známých prorokovalo, že do roka zkrachujete. Nakonec je z toho už 15 let, které oslavíte v březnu. Co chystáte?

Máme dvě zásadní data. První je 26. března, kdy chystáme dětskou neděli s filmem Šmoulové 3. Celé obchodní centrum zmodrá. K předpremiéře začne po obědě dole i nahoře doprovodný program. Budeme mít létací dráhu, tvůrčí dílny, chci to připravit tak, aby se děti mohly aktivně zúčastnit.

Svatava Kopečková (56) Narodila se ve Strakonicích. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Učila na Základní škole ve Volyni a v Budějovicích. Potom byla volební a krajskou manažerkou ODA. V letech 1998 až 2002 byla vedoucí obchodního oddělení Jihočeského divadla. Potom nastoupila jako generální manažerka budějovického multikina CineStar, kde letos v březnu oslaví patnáct let. Je vdaná, má dvě dospělé děti, žije ve Zlaté Koruně. Ve volném čase ráda běžkuje, jezdí na kole, sjíždí vodu, čte, cestuje a samozřejmě sleduje filmy.

A druhá akce?

Na 22. března plánujeme speciální Dámskou jízdu s filmem Rande naslepo. Samotné výročí připadá na 21. března. Ten den budeme mít na všechny projekce slevu 15 procent. A patnáctku budeme u nás během března připomínat.

Na jaké okamžiky z těch patnácti let nezapomenete?

Je jich nespočet. Ale hned mě samozřejmě napadají ty první měsíce v roce 2002. Veřejně se teď už můžu přiznat, že když jsem tenkrát šla do konkurzu na generální manažerku CineStaru, tak jsem neměla vůbec představu, co mě čeká. Nikdy předtím jsem navíc v multikině nebyla. Přišla jsem z divadelního prostředí. Říkala jsem si, co na tom může být těžkého? Jen vyměním živé herce za herce na plátně. Ale netušila jsem, že to bude nejprve práce na stavbě. V nové budově hodně věcí nefunguje a teď zajišťujte provoz. Já navíc nejsem technický typ.

Co na to tehdy rodina?

Ta mi moje vytížení dodnes připomíná. Tehdy to děti nevnímaly pozitivně, dnes už to jako dospělí chápou. V zásadních věcech mě samozřejmě všichni podrželi.

Stalo se někdy, že byste neodvysílali film?

No jéje! Hlavně v začátcích, když filmy chodily v plechových krabicích. Po odehrání se zase posílaly do jiného města. Občas přišly špatné krabice. Nám se jednou stalo, že jsme po promítání kolem půlnoci odvezli bedny na nádraží. Jeden film byl ve dvou oranžových bednách, druhý snímek v zelených. Ještě jsem to polopaticky vysvětlila paní na přepážce. Samozřejmě, že mi druhý den volali kolegové z Hradce Králové, že jim přišla jedna oranžová a jedna zelená krabice. Někdy jsme třeba film vůbec nemohli najít, protože omylem dorazil někam na konec světa a jeli jsme ho hledat.

Chtěla jste s tím někdy seknout?

Po třech letech jsem podávala výpověď. Už toho bylo moc. Měla jsem i zdravotní problémy. Když máte šéfy v Praze, tak spoustu věcí řešíte sám a oni to vůbec nevidí. S naším ředitelem jsme to probrali, řekla jsem věci, které by asi v klidové verzi nezazněly. On to ale respektoval a nakonec jsem výpověď stáhla. Dnes jsem ráda, že jsem zůstala a nevzdala to.

Teď vás čeká další výzva v podobě IGY na Pražské třídě, kde se buduje druhé multikino s devíti sály. Jak se na tuto konkurenci připravujete?

Na jedno město, které má necelých sto tisíc obyvatel, jsou dvě multikina obrovskou dardou. Já vždycky říkám, že něco postavit a potom to provozovat, jsou dvě rozdílné věci. Když se dokončil CineStar ve Čtyřech Dvorech, tak jsme budovu dávali tři roky stavebně dohromady, aby vše vůbec fungovalo. Pro nás bude klíčové udržet si věrné diváky. Máme zkušenost z Liberce a Olomouce, kde se podobné případy staly. I tam jsou naše multikina spíše na okraji a konkurenční u centra. Přesto má třeba liberecký CineStar vyšší návštěvnost. Konkurence v Olomouci jde hodně pod cenu. Na to musí reagovat i naše multikino. Stejnou cestou budeme muset jít i my.

A jak to bude s bojem o premiéry?

Tam už to bude jen otázka věrnosti. Teď máme přes 22 tisíc diváků s věrnostní kartou. Uvidíme, jestli u nás všichni zůstanou. Rozjeli jsme spoustu aktivit, spolupracujeme se seniory. Od října jsme začali promítat o hodinu dříve. Ve všední den od jedné a o víkendu od jedenácti. To už je také příprava na konkurenci.