Maraton po zamrzlém Lipně: Běžci musí počítat s rizikem

Icemarathon se loni běžel. Ale čtyři desítky vytrvalců se vydaly po březích lipenské nádrže namísto po její hladině. „Od své myšlenky jsme ale neupustili a letos se poběží znovu. Tentokrát už opravdu po ledě Lipna,“ ujistila včera Černá.

Počasí letos přeje. I přes mírné oteplení v posledních dnech má led v místě startu tloušťku 20 centimetrů a obdobnou i u Dolní Vltavice, v místě, kde se závodníci vzdálí nejdál od bezpečných břehů Lipna. „Už teď máme vyznačené kilometrové pasáže. Ještě nám zbývá dovyznačit kolíky některé body a můžeme říct, že trať bude připravená,“ vysvětluje Černá.

Pořadatelé připravili na tuto sobotu tři různé běhy. Tím prvním je klasický maraton, kdy sportovci vyrazí z Černé v Pošumaví z kempu Jestřábí. Poběží až do Lipna nad Vltavou, kde se otočí a vyrazí zpátky. Půlmaratonská trať bude mít otočku ve Frymburku a desetikilometrový běh v Dolní Vltavici.

„Pak jsme připravili ještě kategorii Freestyle, kde závodníci mohou využít třeba brusle, běžky nebo ledové jachty. Zdolávat budou stejnou trať. Lipno je dost veliké, takže se na něj vejdou všichni,“ věří Černá, která počítá s tím, že by se na start mohlo postavit okolo osmdesáti běžců. Téměř všichni přihlášení už totiž mají zaplacené startovné. Oproti loňskému roku se jedná o dvojnásobek a přihlásit se bude možné i na místě v den klání.

A jsou i tací, kteří se v Černé objeví podruhé. Třeba loňský vítěz Martin Gabla. „Lipenská přehrada a její okolí je nádherné. Zaběhnout si maraton po zamrzlé hladině musí lákat snad každého, koho baví běhat v přírodě. Při letošním vývoji počasí se člověk nemusel ani moc specializovat v tréninku. Po ledě v posledních třech týdnech běžel minimálně na autobus snad každý,“ vypráví s úsměvem Gabla a pokračuje: „Já osobně si vezmu na sebe tenisky, ve kterých běhám i v létě, ale pokud by byl čistý led, což moc nepředpokládám, tak by bylo vhodné si s sebou vzít i nesmeky.“

A jaká trať na běžce vůbec čeká? Prašan, o kterém mluvili pořadatelé v lednu, už ne. „Sníh začal trochu pracovat, takže podmínky jsou náročnější. Sníh přemrzl, takže je tvrdší a terén je hrbolatější. Na některých místech mohou závodníci po ledě i klouzat. Bude to ledový závod tak, jak to má být,“ vysvětluje Černá a dále upozorňuje na vodní kapsy, do kterých závodníci mohou na trati šlápnout. „Jde o to, že se třeba ponoří do vody do půlky lýtka a došlápnou na pevný led pod tím,“ dodává pořadatelka.

Závod je podle ní bezpečný a všechna rizika se snaží minimalizovat. „I tak ale závodníci vědí, do čeho jdou, a v podmínkách podepisují, že počítají i se smrtí utonutím nebo následkem úrazů v mrazech. Tyhle věci se snažíme minimalizovat, ale samozřejmě stát se může všechno,“ říká Černá, která je sama vodní záchranářkou a Lipno zná dokonale. Právě Lipno je díky své rozlehlosti a poměrně vysoké nadmořské výšce jedinečnou příležitostí, jak podobný závod uspořádat. „Nikde jinde ve střední Evropě se to udělat nedá. I proto budeme první,“ tvrdí Černá.