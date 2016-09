Veterán z mise stanul před soudem kvůli větě o střelbě v parlamentu

Věty válečného veterána z mise v Bosně a Hercegovině Martina Holkupa zazněly loni v říjnové reportáži České televize s názvem Nebezpečná hra na vojáky. Teď se bývalý voják, který se dnes živí jako řidič autobusu, u Okresního soudu v Písku brání tím, že svým výrokem jen předpovídal, co by podle něj udělali lidé v případě, že by došlo na plánování válečného konfliktu.

„Kdyby Česká televize v úvodu reportáže neuvedla, že vyhrožujeme politikům, myslím, že by nikdo takto reportáž nevnímal. Rozhovor se točil všeobecně zejména kolem plánování války. Vyjadřoval jsem se tak, že se mi nelíbí případná možnost zapojení České republiky do válečného konfliktu. Neuváděl jsem proti komu, byla to všeobecná řeč,“ vysvětloval soudci Martinu Královi Holkup.

Státní zástupce Petr Cigánek klasifikoval Holkupův výrok jako nebezpečné vyhrožování, za které mu hrozí až jeden rok vězení. Případ se dostal k soudu na základě trestního oznámení.

„My se ale v současné době aktivně bráníme demonstracemi“

Iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze vznikla loni na sociální síti Facebook s cílem sdružit podobně smýšlející české a slovenské vojáky v záloze nebo ve výslužbě. Odmítala válku po boku NATO a naopak nabízela státu pomoc při vlastní obraně a střežení hranic. Neměla nic společného s aktivními zálohami Armády ČR.

Iniciativa ani nebyla oficiální a v současné době už údajně neexistuje. „Tím, že se budeme aktivně bránit, bylo zřejmě pochopeno, že vezmeme zbraně. My se ale v současné době aktivně bráníme demonstracemi, manifestacemi. Další možnost je odmítnutí vojenské služby, jednoznačně jsme se postavili proti tomu jít do vojenského dobrodružství na straně NATO,“ podotkl ke svému výroku Holkup.

A nic špatného prý nemyslel ani upozorněním na případnou střelbu ve Strakově akademii a parlamentu. Navázal prý jen na citát Ernesta Hemingwaye: Lid by měl v prvních dnech války postřílet svoji vládu.

„Mluvil jsem o věcech budoucích, tedy o tom, co si myslím, že by v případě plánování válečného konfliktu občané této země zřejmě udělali,“ vysvětloval Holkup.

Holkupovi hrozí až roční vězení

„Někteří ze skupiny Československých vojáků v záloze mají legálně zbraně. Prováděli jste s nimi cvičení?“ ptal se zástupce poškozené strany Jiří Kučera.

Proti této otázce se ohradil obhájce Martina Holkupa Jan Mattes, který upozornil na to, že Holkup je držitelem jen airsoftových zbraní.

Soudce Martin Král ale tuto otázku připustil. „Souvisí s posouzením intenzity eventuální výhrůžky, jak mohla být vnímána orgány, kterým byla směřována,“ upozornil Král.

„Předpokládám, že někteří asi držiteli zbraní byli v rámci legislativy České republiky. Cvičení se zbraněmi prováděli ale jen na střelnici pod dohledem instruktora,“ řekl Martin Holkup.

Soud byl odročen, hlavní líčení bude 26. října. V případě prokázání viny hrozí Holkupovi až rok vězení.