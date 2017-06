Martin Škoda zazářil na kuchařských Oskarech. Je osobností roku 2016

„I s mou druhou kuchařkou jsem obsadil třetí místo, tentokrát ve vůbec nejpočetnější kategorii Best TV Chef Europe. Hlavně se mi však povedlo vyhrát něco, co jsem ani v nejdivočejších snech nečekal – speciální ocenění, které uděluje samotný zakladatel a ředitel Gourmand Cookbook Awards Édouard Cointreau,“ líčí dvaadvacetiletý rodák ze Soběslavi.

Slavnostní předávání bylo o víkendu v Číně. Už před čtyřmi lety získal Škoda na stejné soutěži ocenění za třetí nejlepší debutovou kuchařku na světě.

Tentokrát se stal i jednou z kuchařských osobností roku 2016. Speciální ocenění každý rok uděluje samotný zakladatel soutěže Edouard Cointreau v sekci Television Awards.

„Martina sleduji už delší dobu, je to mladý kuchař s obrovským potenciálem, charakterem, ale i pozitivním mladistvým přístupem. Myslím, že má šanci stát se velkou gastronomickou osobností. Tento ročník byl Martin v Jen-tchaji hodně vidět a akci nabil osobitou energií. Je neuvěřitelné, co ve 22 letech dělá a jakým způsobem to dělá”, dodává Cointreau.

Letos se přihlásilo více než 10 000 kuchařek z 211 států světa, na shortlist postoupilo 755 finalistů z 99 zemí.

Gourmand Cookbook Awards je soutěž, která je přístupná vydavatelům a autorům z celého světa. Již několik let nechybí například kuchařky Jamieho Olivera nebo Gordona Ramsayho.

„Na základě rozhodnutí poroty se pak jen několik knih v každé z kategorií dostane až do samotného finále a jejich autoři a vydavatelé jsou pozváni na vyhlašování, které probíhá během tří dnů ve vybraném světovém městě,“ vysvětluje Škoda.

Škodova první publikace s názvem Škoda nevařit - Kuchařka plná hudby se stala před pěti lety bestsellerem. Před Vánocemi vydal druhou, nazval ji Škoda nevařit 2 - Kuchařka plná akce. V novince je dvacet kapitol. V každé jsou čtyři recepty.

„V první kuchařce jsem ke každému jídlu přiřadil svůj oblíbený song. Tentokrát se vše ale posunulo na další úroveň, protože ke kuchařce vznikl zbrusu nový videoklip, který svět vaření a hudby propojuje,“ popisuje Škoda, který po maturitě na Biskupském gymnáziu v Budějovicích nastoupil na Karlovu univerzitu, kde studuje marketingovou komunikaci.

V létě plánuje Martin Škoda objíždět se svou show velké festivaly, v jednání je i jeho televizní pořad o vaření.