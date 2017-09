První mikrojesle v kraji berou i půlroční děti. Otevřeli je v Milevsku

V době, kdy byla s mladší dcerou na mateřské dovolené, chtěla studovat. V Milevsku ale chybělo zařízení, do kterého by mohla dítě na pár hodin denně dát. Situace přivedla Lenku Bečkovou v roce 2009 na nápad zřídit v Milevsku Centrum mladé rodiny Milísek.

„Dřív byly školky od tří let a v té době měly některé ženy čtyřletou mateřskou. Když to vezmu podle sebe, byla jsem s dcerami na mateřské také tak dlouho a najednou člověk ztrácí orientaci v pracovním trhu a sociální kontakty. Navíc jsem pracovala ve školství, kde jsem měla vždy pracovní smlouvu na dobu určitou, už mě to nebavilo,“ vzpomíná na první podněty k otevření rodinného centra dnes 45letá Bečková.

O první zařízení na bázi jeslí s názvem Poprvé bez mámy určené pro děti od 15 měsíců do čtyř let byl od začátku velký zájem. A neopadl dodnes.

„V současné době se transformujeme na dětskou skupinu, abychom dosáhli na evropské dotace, a počet dětí v jeslích se tak sníží na 12. Teď úplně plno nemáme, sice je zapsaných 15 maminek, ale tím, že některé dítě chodí denně, některé třeba třikrát a jiné dvakrát týdně, je ještě volná kapacita,“ vysvětluje Bečková.

Současně však má centrum novinku. Od července nabízí mikrojesle s kapacitou čtyř dětí. Do pilotního projektu ministerstva práce a sociálních věcí bylo podáno 123 žádostí z celé republiky a vybráno 57 projektů.

Milísek uspěl a službu mikrojeslí nabízí jako jediný v Jihočeském kraji. Díky dotacím z Unie rodiče neplatí školné. Do mikrojeslí se mohou hlásit nejmenší už od půl roku.

„Takové jsme tu ale zatím ještě neměli. Kdyby se někdo hlásil, přijali bychom ho, ale i podle dotazníkového šetření nám každá maminka řekla, že je to moc brzy,“ podotýká Bečková.

Současně dodává, že mikrojesle jsou přínosné hlavně pro batolata kolem jednoho roku, která ještě nechodí.

„Děti se prvotně socializují, zvyknou si a pak teprve mohou přejít do většího kolektivu 12 dětí v jeslích a následně do školky. Myslím si, že to tak má být. Nesouhlasím s tím, že by měly dvouleté děti chodit do školky. Ve dvou a třech letech dělají velké vývojové pokroky. Dvouleté je ještě miminko, které potřebuje jiný přístup, ať už se jedná o přebalování či krmení. Ve třech letech je vývojová fáze dál a komunikační dovednosti jsou také větší,“ hodnotí Bečková, kterou práce s mladými rodinami a dětmi i po letech baví.

„Práce s dětmi je fajn. Velký přínos je i v tom, že jsou mikrojesle bezplatné. Vím, že v Milevsku nemají maminky velké příjmy. Žijeme ale z velké části z dotací. Na projektech tak často pracuji večer doma, v kanceláři je hluk,“ přiznává Bečková.

A jaké je její přání do budoucna? „Chtěla bych provozovat centrum ve vlastním zařízení. Mít dřevostavbu u lesa, s velkými okenicemi, zahradou, v přírodě, kde je pohoda, klid. Úplně to vidím... To se mi ale asi hned tak nesplní,“ směje se.