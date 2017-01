Anglický test zvládl z 15 tisíc studentů nejlíp budějovický gymnazista

Na první pohled to vypadá jako výhra ve sportce, ale bylo to ještě těžší, protože člověk musí do hry investovat spoustu vědomostí.

A právě to se Milanu Flachsovi podařilo - na konci loňského roku se stal absolutním vítězem 6. ročníku největší on-line středoškolské soutěže Best in English. Porazil 15 106 soupeřů ze 683 škol z 28 zemí, kde angličtina není mateřským jazykem.

„Je to super pocit, ale stejně to vypadá, že se z toho mé okolí raduje víc než já. Moje angličtinářky se netajily, že byly dojaté a zlepšilo jim to den. A doma jsme to oslavili tím, že jsme šli na večeři do dobré restaurace,“ říká student.

Na on-line jazykový test mají studenti 60 minut, ale když ho zvládnou rychleji, mohou získat další body. Test obsahuje cvičení zaměřená na porozumění textu, poslech, gramatiku a slovní zásobu. Milan Flachs ho zvládl za 35 minut a hned po dokončení viděl, kolik má bodů.

Angličtina ho začala bavit v půlce studia osmiletého gymnázia

„Maximum bylo 124 a já získal 123,5 bodu. Měl jsem z toho dobrý pocit, ale čekal jsem, že spousta soupeřů bude rychlejší. A když vyšly na internetu tabulky s body i časem, byli tam i lidi s lepším časem. Ale zase udělali víc chyb,“ srovnává nadaný angličtinář, který chyboval tak málo, že jeho výsledný čas se smrskl na 21,48 minuty.

O svém úspěchu se dověděl od projektového manažera Best in English Jindřicha Josífka. „Pogratuloval mi a řekl, že hlavní cena je čtrnáctidenní kurz na jazykové škole ILAC v kanadském Torontu. A že bych tam měl kvůli drsné zimě vyjet spíš v létě,“ říká Milan Flachs.

A protože má před maturitou, dřív než v červnu by se mu cesta přes oceán stejně nehodila. Hodně času mu právě zabírá psaní maturitní práce na téma Ženevské konvence a jejich porušování, do které by se bez znalosti angličtiny ani nemohl pustit. „Všechny zdroje, které používám, jsou v angličtině. A kdybych nedělal s nimi, nemám vůbec žádné,“ vysvětluje.

Zajímavé je, že angličtina se stala jeho koníčkem až v polovině studia osmiletého gymnázia. První čtyři roky se s ní trápil a změna nastala až poté, co prošel kurzem v jazykové škole.

„Získal jsem tam nadhled i sebevědomí a angličtina mě začala bavit. Navíc na internetu, kde jsem denně, se mluví skoro jen anglicky a všechny filmy a seriály jsou v původním znění a pomáhají, zvlášť když tím cvičím i poslech,“ dodává student sportovní postavy, který si fyzičku udržuje plaveckými tréninky a po maturitě chce studovat práva na Univerzitě Karlově.