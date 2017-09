Šumavské obce mohou za miliony od státu opravit své cesty i čističky

Dostavba vodovodu na Kvildě, nová čistírna v Horní Vltavici, autobusové zastávky na Stachách, revitalizace zeleně v Srní. To všechno jsou projekty, které v minulosti podpořilo v obcích Národního parku Šumava ministerstvo životního prostředí.

Za sedm předchozích let ministerstvo investovalo do obcí v národních parcích už skoro čtvrt miliardy korun. Na Šumavě díky tomu podpořilo od roku 2010 čtyřicet projektů, celkem v celém Česku pak 124 investičních akcí.

A od září začíná příjem žádostí do dalšího dotačního programu, kam ministerstvo spolu se Státním fondem životního prostředí uvolní 100 milionů korun.

„Podporu obcí v národních parcích považuji za klíčovou nejenom pro rozvoj šetrného turismu, ale i pro zachování zaměstnanosti v regionu. Díky našemu programu jsme pomohli uskutečnit na 124 projektů. Dnes spouštíme novou výzvu s dosud největší alokací,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Cílem programu je zaměření na rozvoj infrastruktury obcí, na zpracování důležitých dokumentů a studií a třeba na snížení světelného znečištění.

„Obce tak díky dotacím mají šanci například opravit nebo nově vybudovat cesty a chodníky, pořídit nové lavičky, odpadkové koše, informační tabule či navigační značení, vyměnit svítidla veřejného osvětlení, zpracovat rozvojové dokumenty zaměřené na životní prostředí či modernizovat a dovybavit informační centra,“ popisuje mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Vesnice a města zároveň mohou z programu spolufinancovat nákladnější projekty z Operačního programu životního prostředí. Toho využijí například Borovoladští.

Park zatím o nic žádat nebude

„Každá možnost k čerpání dotací se nám hodí. Ne vždy jsou ale programy určené k podpoře toho, co opravdu jako obec potřebujeme pro své obyvatele. Tentokrát chceme žádat o možnost navýšení dotačního příspěvku na budování čistírny odpadních vod,“ vysvětluje starostka Borových Lad Jana Hrazánková.

Každý projekt může ministerstvo podpořit částkou od deseti tisíc korun až po dva miliony korun s tím, že dotace pokryje maximálně 85 procent nákladů. Žádat mohou nejen obce, ale i jejich svazky, spolky či příspěvkové organizace. A také správy národních parků. Žádosti bude ministerstvo přijímat až do 21. prosince roku 2018.

Například Správa NP Šumava ale v první fázi o žádné peníze z programu žádat nebude, a to i přesto, že v minulosti ministerské peníze podpořily šestnáct jejích projektů.

„Vnímáme to tak, že jsou tyto peníze určené primárně pro podporu obcí. Proto se od začátku nezapojíme a spíše budeme sledovat, kolik peněz zbývá a jak se obce zachovají,“ podotýká mluvčí správy NP Jan Dvořák.

Například v Srní podpořily v minulosti peníze z ministerstva rozsáhlé budování kanalizace ze Srní na Antýgl, které stálo víc než 50 milionů, revitalizaci zeleně v obci a také dostavbu vodovodu a posílení vodních zdrojů.

„Taková podpora je pro nás velmi cenná a jsme rádi, že ji ministerstvo nabízí. Bez ní by šlo všechno mnohem pomaleji. Umožňuje nám to šetřit naše prostředky a zároveň se pustit třeba i do několika věcí najednou,“ míní starosta Stanislav Dolejší.

Naopak v Kašperských Horách ještě o dotační podporu nikdy nežádali. „Tentokrát bychom ale chtěli do programu vstoupit jako město, navíc bych rád, abychom se zapojili i jako Svaz šumavských obcí a zkusili něco vymyslet ve spolupráci se správou parku,“ doplnil starosta města a zároveň šéf Svazu šumavských obcí Petr Málek.