VIDEO: Mladík pomaloval v prachatické galerii snímky fotografa Šetlíka

Pár galerii navštívil v sobotu. „Na záznamu je vidět, jak mladý muž kreslí po obrazech, zatímco dívka přihlíží,“ říká policejní mluvčí Martina Joklová.

Mladík fotografie poničil v době, kdy byla galerie běžně pro veřejnost otevřena.

„Respektive těsně před uzavřením. Otevřeno je do 15 hodin a podle kamer se věc stala ve 14:55,“ přibližuje vedoucí galerie Šárka Hettnerová.

Čin dvojice hodnotí jako čiré vandalství. „Nechápu to. Stane se, že si někdo dílo ukradne, protože se mu líbí. Ale že by ho tímto způsobem zničil, to je neuvěřitelné. Cenu obrazů stanovil po jejich poškození sám autor,“ říká. Jadran Šetlík škodu vyčíslil na sto tisíc korun.

Prachatičtí policisté nyní žádají veřejnost, aby jim pomohla s identifikací a pátráním po pachatelích.

„Pokud by někdo muže či dívku na fotografii či videu poznal, oznamte to neprodleně na nejbližší policejní stanici nebo na linku Policie České republiky 158 či přímo prachatickým policistům na telefonní číslo 974 236 700,“ dodává Martina Joklová.