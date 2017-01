Modrava postavila dům pro starostu, pronajímá mu ho za šest tisíc měsíčně

Je to tu jako v pohádce. Všude sníh, krásné výhledy na okolní lesy a louku, kde protéká Filipohuťský potok. Novostavba rodinného domu, která stojí v zatáčce zhruba uprostřed Filipovy Huti, není na první pohled ničím výjimečná. Někoho možnou upoutá cedule s nápisem Konec Evropské unie – soukromý pozemek nebo vcelku netradiční fialový odstín fasády. Vypadá jako běžná chalupa, které tu jsou roztroušené v okolí. Dům je obložený dřevem, má obytné podkroví a garáž.



Zvláštní je však tím, že jej postavila sama obec Modrava, pod kterou Filipova Huť spadá. S tím, že od začátku byl určený pro 57letého starostu Modravy Antonína Schuberta. Víska s necelou sedmdesátkou obyvatel pro svého muže číslo jedna postavila bydlení za 6,7 milionu. A nájem domu, který má obytnou plochu patrně přes 200 metrů čtverečních, garáž a pozemek o ploše 2 300 metrů s novým hospodářským stavením, je okolo 6 000 korun. Na případ jako první upozornil server Šumavské noviny.

Stamiliony na účtech umožňují obci investovat

Nikde jinde by tohle starostovi asi neprošlo. Jenže tohle je Modrava. Obec, která patří k nejbohatším v Česku. Zbohatla díky tomu, že zde měl trvalé bydliště kontroverzní miliardář Zdeněk Bakala.

Díky tomu šumavské vsi přitekly během několika let stamiliony korun. A tak si místní užívají výhody, které jsou jinde z říše snů. Obec jim přispívá na dřevo, platí porodné 60 tisíc, děti mají příspěvky na dopravu do škol a také několikatisícové částky na letní tábory.

Přesto je případ starostova bydlení při pohledu z perspektivy běžné obce nebo města velmi zvláštní. 10. září 2015 schválilo modravské zastupitelstvo zadání zakázky na stavbu rodinného domu a hospodářského objektu za 6,7 milionu korun s DPH. A za dva měsíce už schválilo, aby byla novostavba „pronajata po jejím dokončení Ing. Antonínu Schubertovi“, píše se v usnesení zastupitelstva.

V dalších měsících zastupitelé ještě schvalovali smlouvy například na kachlová kamna za necelých 300 tisíc a také na kuchyňskou linku. „Není to tak, že bychom postavili jeden rodinný dům a pronajali ho panu starostovi. Je to jeden z řady, které se budou stavět,“ zdůraznil místostarosta Jaroslav Doležal.

„Postavili jsme obecní úřad, tam jsme udělali dva byty. Pak byla přístavba Spolkového domu s dalšími byty. Na Filipově Huti jsme postavili jeden domek. Koupili jsme bývalý obecní úřad, tam je teď záchranná služba a nahoře je to připravené na jeden byt. Teď jsme postavili dům pro pana starostu a další budou,“ vysvětlil místostarosta.

Podle něj byli o dům, ve kterém nyní nově bydlí Schubert, celkem tři zájemci. Nevybíralo se podle nabídnuté výše nájmu, ale podle toho „kdo bydlení nejvíc potřeboval“.



„Starosta bydlel v rodinném domě pronajatém od Národního parku Šumava a vzhledem k tomu, jaké mají spolu vztahy, mohlo hrozit, že ho jednou odtamtud třeba vyhodí,“ zdůvodnil Doležal. Podle mluvčího Správy NP Šumava Jana Dvořáka Schubertovi k 30. říjnu loňského roku skončila nájemní smlouva.



„Je to normální barák,“ říká starosta

Doležalova slova potvrdil i sám Antonín Schubert. „Starosta tady bydlí v budově národního parku a ten mu činí příkoří, nedělá nutné opravy, a tak se obec rozhodla postavit rodinný dům. V tom není žádný střet zájmů,“ odmítl rázně Schubert.



„Bylo víc žadatelů o tu nemovitost, v rámci veřejného hlasování bylo rozhodnuto, že tam bude bydlet starosta. Kdyby bylo rozhodnuto o někom jiném, nikdo by se o to nezajímal. Mám stejná práva jako kterýkoliv občan obce a těch jsem využil. Bydlím tu 41 let, 22 let tu dělám starostu. Cožpak jsem si to nezasloužil?“ argumentoval.

Podle něj na tom není nic nestandardního. Je to prý součástí dlouhodobého plánu demografické stabilizace obce. Ta si klade za cíl udělat z Modravy atraktivní místo, kam se budou stěhovat noví občané.

„Obec tady v rámci demografické stabilizace staví byty a ty obsazuje podle žádostí. Já jsem jako každý žadatel měl žádost o obecní bydlení a přede mnou byli uspokojeni jiní,“ poukázal starosta.

Nájemné je stejné jako u všech bytových prostor, které obec nabízí - tedy 30 korun za metr čtvereční. „Celkově platím něco okolo šesti tisíc korun. Je to normální barák, vybavený jako všechny jiné, se stejným nájmem, jako je v jiných bytech,“ zdůraznil Schubert.

Obec plánuje stavět domy dál, kupovat nevyužívané objekty a předělávat je na bydlení. „Nechceme stavět bytové domy, protože se to sem nehodí. Važte si toho, že se k tomu stavíme tak jako naši předci. Máme tolik kapitálových rezerv, že můžeme jít touhle cestou. Jeden dům už jsme koupili a zrekonstruovali, bydlí tam místní občan. Jeden dům jsme postavili na Filipově Huti, tam bydlí mladá rodina. Teď se chystáme na další domy a v plánu máme i dvojdomky. Naším cílem je, aby tu bydleli lidé, protože jinak tu nebude nikdo, kdo by mohl turistům poskytovat služby,“ dodal Schubert.