Filmaři točili u Lipna seriál Modrý kód i s olympijským vítězem Svobodou

Po hladině Lipna se rozléhá křik topícího se muže. Ten ještě před několika okamžiky stál na paddleboardu, ale skupinka mladých lidí na lodi ho srazila do vody.

Scénu z břehu pozorují desítky zvědavců, ale nikdo nic nedělá. Není důvod. Sledují natáčení jedné z epizod populárního seriálu Modrý kód.

Televizní štáb se na jih Čech vydal díky Lipenskému půlmaratonu, který je součástí závodů Kilpi Trail Running Cup. Přilákalo ho hlavně atraktivní prostředí.

„Věděli jsme, že tu bude dost lidí. Zároveň je to moc hezké místo, které jsme v seriálu ještě neměli. Tak jsme se rozhodli spojit příjemné s užitečným,“ usmívá se Lenka Hornová, ředitelka obsahu společnosti FTV Prima, jež se sérií závodů spolupracuje.

V Lipně nad Vltavou filmaři natočili dva příběhy. První, již zmíněný, a druhý, při němž se do děje zapojili i účastníci běžeckého závodu.

„Teď budeme točit příběh o tom, že se na břehu pořádá závod. Během něj vyveze tatínek své dvě děti na plachetnici, na níž vypukne požár. Otec začne děti házet do vody, dojde ke komplikacím a to všechno se odehrává na pozadí závodu,“ líčí Hornová.

Samotní běžci se tak v sobotu stali komparzem a k jejich překvapení si zahráli i s jedním nečekaným hostem, který se krátce před natáčením procházel po břehu lipenské nádrže.

„Zavolal mi ředitel závodu, jestli se nechci objevit v jedné scéně. Řekl jsem si proč ne. Mám to tady rád, ale moc často sem nejezdím. Když to stihneme, zaběhnu si závod, abych trochu poznal okolí,“ vyprávěl před natáčením David Svoboda, moderní pětibojař a vítěz olympijského zlata z Londýna 2012.

O chvíli později už stál na startu, kde ho snímaly objektivy kamer. Několik desítek minut čekali na dešti a větru. Pak konečně zazněl výkřik: „Akce!“ Závodníci se rozběhnou, kameramani natočí několikavteřinový záběr a je hotovo. A pak ještě jednou. Naostro.

„Absolvoval jsem několik natáčení pro televizní nebo internetové pořady, takže to znám. Dost často zabere tříminutový záběr i jeden nebo dva dny práce. Někdy je to zábavné, ale živit bych se tím nechtěl. Dneska to bylo v pohodě. Závod si zaběhnu, dám si trochu volnější tempo,“ svěřuje se Svoboda krátce předtím, než vyrazí na 21kilometrovou trať.

Filmaři byli na Lipně celý den. Odpoledne se pustili do scény se zapálenou plachetnicí, což byl pro ně také jeden z největších oříšků.

„Řešili jsme to hodně dlouho. Potřebujeme černý dým, který vzniká při hoření motoru. Je ale toxický a dělá bordel. Pak jsme zvažovali dýmovnici, ale ta vytváří šedý dým. Nakonec jsme se rozhodli, že to uděláme v postprodukci v trikovém studiu,“ vysvětluje Lenka Hornová.

Jednu z epizodních rolí si v sobotu zahrála i zpěvačka Michaela Nosková, kterou mohou lidé většinu času potkávat na divadelních prknech. O roli se dozvěděla ve čtvrtek večer.

„Doteď nevím, co se bude dít. Mám jen upozornit na to, že hoří. Nejde o nic složitého. V divadle jsme zvyklí učit se text ze dne na den. S televizní prací tolik zkušeností nemám, ale připadá mi, že je pro mě ten proces oproti divadlu zdlouhavější. V divadle se pořád děje něco nového,“ popisuje své dojmy herečka. Na Lipno jezdí často a ráda, například se svou dcerou, která si tento týden vyzkoušela jachtaření.

Herci se shodují na tom, že natáčení Modrého kódu je v mnoha ohledech odlišné od jiných pořadů. „Snažíme se dbát na odbornou část. Navázali jsme spolupráci s celým integrovaným záchranným systémem, z jehož řad získáváme konzultanty. Pomáhají nám policisté, hasiči, dnes i vodní záchranáři, Horská služba nebo lékaři z Fakultní nemocnice Motol,“ líčí Lenka Hornová. Část výtěžku ze závodu šla právě na léčbu jednoho z pacientů nemocnice.

Její slova potvrzuje i herec Miroslav Šimůnek, který se v seriálu také objevil. „Je to specifický projekt. Dějová linka je nabitá akcí a informacemi. Stále tam jsou nové tváře, jednou měli snad dvě stě herců za tři měsíce. Scéna je hodně velká. Všimněte si, že v momentech, kde jsou na příjmu na recepci, je vzadu hodně komparzu. Musí být těžké to všechno natáčet a dát dohromady. Nechápu, jak to stíhají,“ svěřuje se herec.

Celodenní program byl ale v ohrožení. Velkou komplikaci totiž přinesla bouřka v noci z pátku na sobotu. „Mysleli jsme, že to zrušíme. Máme tady například polovinu toho, co jsme měli mít. Ještě teď se prořezávaly popadané stromy. Nakonec to ale dobře dopadlo a poběží se. Bude to zkrátka o něco náročnější závod než obvykle,“ řekl krátce před startem jeho ředitel Martin Dvořák. Počasí tak nakonec jen zkrátilo trať kratšího pětikilometrového závodu. Místo ní běžci běželi pouze tři kilometry.