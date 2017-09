Most v Týně nad Vltavou bude nakonec zvedací, rozhodli zastupitelé

Spor o most v Týně V roce 2009 rozhodli jako součást projektu Splavnění Vltavy vltavotýnští zastupitelé, že dovolí Ředitelství vodních cest (ŘVC) pouze most přestěhovat do lokality s vyššími břehy a na jeho místě postavit jiný. Letos v červenci předložilo městu ŘVC projekt úpravy mostu na částečně zdvihací. Částka na přesunutí mostu a výstavbu nového se totiž odhaduje na 247 milionů korun. Město by z toho hradilo 103 milionů. Zdvihací most je o 100 milionů levnější a město by uhradilo jen 35 milionů za úpravy nájezdů a doprovodné stavby. Kromě toho by investor zahrnul do prací i jeho rekonstrukci. Zdvihat se má jeho polovina při pravé straně Vltavy. Bude dál sloužit pěším, cyklistům a vozidlům do váhy 3,5 tuny. Podle odhadů se má zdvihat pro velké lodě maximálně dvakrát denně, obsluhu zajistí Povodí Vltavy. Může se stavět v roce 2021 až 2022. Po dobu úprav se stane majetkem ŘVC, po nich se zase vrátí městu. Součástí úprav bude i přeložka rozvodů energií pod ním, teplovod se povede dál proti proudu kolem nového mostu na hlavní silnici.