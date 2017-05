Děti nasadí tykadla a řádí v mraveništi, které vyrostlo v písecké galerii

„Při vstupu do mraveniště si děti nasadí tykadla a kostýmky a vydají se do labyrintu nejrůznějších prolézaček a chodeb. Navštíví například komůrku s mravenčí královnou, místnost, kde jsou uložené mravenčí kukly, které budou chránit. Vedle pohybu je samozřejmě důležitá i vzdělávací funkce výstavy. Děti se dozví mnoho důležitých informací ze života mravenců,“ popsal autor expozice Vladimír Větrovský.

Interaktivní výstava se do největší galerie pro děti i dospělé na jihu Čech vrací už po třetí. Jedná se o nejúspěšnější projekt v jejích dějinách. Jádro výstavy zůstane pro další roky stejné, ale postupně přibude například další okruh nebo navazující atrakce.

Stálá expozice tak bude stále něčím nová. Součástí labyrintu je i most nebo strom, do kterého si mohou děti vlézt a hrát si v něm. Právě tento strom by mohl v dalších letech prorůstat celou Sladovnou. Součástí budou doprovodné lektorské programy pro školy či promítání o filmů o mravencích.

„Navazujeme na to, co naši návštěvníci prokazatelně hodnotili jako nejpotřebnější - inspirativní prostor pro svobodnou hru, která umožňuje fyzické vyžití a nabízí prostor pro vlastní dětskou představivost. Expozici vytvářel široký tým umělců a uměleckých řemeslníků,“ vysvětlila ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová.

Kromě vernisáže Mraveniště budou v pátek v 18.30 hodin zahájeny také další dvě nové výstavy: deseti výtvarníky zpracovaný minigolf Zahraj si mini, Tygře a Vladimír Fuka - Malý princ, výstava věnovaná knize Malý princ a ilustracím významného ilustrátora Vladimíra Fuky, který se narodil v Písku. Sladovna je pro návštěvníky otevřená od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.