Ubodal tchyni a jejího druhého muže. Soud ho poslal na 20 let do vězení

Gazdík při policejním výslechu tvrdil, že jednal v afektu, ale tomu soud neuvěřil. Podle státního zástupce se na čin připravoval.

Rozsudek není pravomocný, obhájce si ponechal lhůtu na odvolání, státní zástupce s trestem souhlasil.

Dvaapadesátiletému muži hrozil až výjimečný trest. Soudce přihlédl k tomu, že nebyl dosud trestán a že se k činu přiznal.

Gazdík loni v prosinci přijel ze Slovenska za matkou své ženy, která žila s novým manželem v Horní Olešné na Jindřichohradecku. Chtěl je požádat o pomoc, protože se nechtěl smířit s tím, že jeho vlastní žena od něj odešla za jiným mužem. U sebe měl podomácku vyrobenou pistoli, kterou se prý chtěl zastřelit.

„Tchyně mi začala nadávat do hajzlů. Vytáhl jsem zbraň, že si ji namířím na hlavu. Jenomže mi vrazila dveřmi do ruky. Pak si toho moc nepamatuji, popadl mě amok,“ stojí v protokolu.

Gazdík podle spisu nejprve ženu omráčil ranami pistolí do hlavy. Podobně následně zaútočil na jejího manžela, který ženě spěchal na pomoc a snažil se přivolat mobilem policii. Nakonec vzal v kuchyni dlouhý nůž a oba manžele ležící na zemi několikrát bodl do krku a do prsou. Oba na místě zemřeli.

Muž pak odjel zpět na Slovensko, kde ho policisté zadrželi.