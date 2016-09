Muž žárlil na svou ženu, nakonec ubodal její rodiče. U soudu se omlouval

„Je mi to strašně líto, chci se omluvit všem, neudělal jsem to úmyslně,“ vysvětloval 52letý Slovák František Gazdík na úvod prvního dne jednání před českobudějovickým krajským soudem.

Dál vypovídat odmítl, jeho vyjádření četl předseda senátu Ondřej Vítů z protokolu u policejního výslechu. Obžalovaný v něm tvrdí, že tchyni a jejího manžela zabil ve zkratu. Dohnala ho k tomu žárlivost, když zjistil, že jeho manželka má milence.

„Vloni jsem začal mít podezření, že někoho má. Podle SMS, které posílala, jsem zjistil, že je to můj nejlepší kamarád. Přiznala se, nevěru jsem jí nakonec odpustil. V listopadu ale zmizela, nebrala telefony. Pak napsala z mobilu bývalého kamaráda, že se nevrátí. Nemohl jsem z toho spát, představoval jsem si, jak jsou spolu,“ popsal Gazdík.

Story o lásce, zradě a žárlivosti bohužel gradovala dál. Zhrzený muž koupil, alespoň podle svých slov, na černém trhu podomácky udělanou pistoli, aby zabil sám sebe. Pak ale udělal největší chybu v životě. Ozbrojený pistolí na náboje do malorážky odjel ze slovenské obce Těhelná Senec, kde s manželkou žili, do Horní Olešné na Jindřichohradecku. Tady nepozorovaně vnikl do bytu rodičů jeho ženy.

„Chtěl jsem je požádat o pomoc. Aby manželce domluvili. Místo toho mi tchyně začala nadávat do hajzlů. Vytáhl jsem zbraň, že si ji namířím na hlavu. Jenomže mi vrazila dveřmi do ruky. Pak si toho moc nepamatuji, popadl mě amok,“ stojí v protokolu.

Policisté ho našli opilého u jezera

Gazdík podle spisu nejprve ženu omráčil ranami pistolí do hlavy. Podobně následně zaútočil na jejího manžela, který ženě spěchal na pomoc a snažil se přivolat mobilem policii. Nakonec vzal v kuchyni dlouhý nůž a oba na zemi ležící manžele několikrát bodl do krku a do prsou. Oba na místě zemřeli.

Po činu vyrazil autem zpět na Slovensko, cestou si ještě převlékl zakrvácené oblečení. U jezera nedaleko domova, kam chodil rybařit, chtěl ukončit i svůj život. Koupil před tím láhev kořalky, opil se a probudili ho až ráno policisté. Na stopu je přivedlo svědectví několika lidí z Horní Olešné, kteří si všimli auta se slovenskou poznávací značkou.

Před soudem vypovídali mimo jiné svědci, kteří rodinu znali. Tvrdili, že obžalovaný silně žárlil a manželka se ho proto bála. Další uvedli, že několikrát vyhrožoval manželům v Horní Olešné zabitím, ale nikdo jeho slova nebral vážně. Soud bude pokračovat v pondělí, mimo jiné i výslechy znalců lékařů a psychologa.