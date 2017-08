Jihočeský kraj chce rozšířit mýto i na další silnici I. třídy

V Jihočeském kraji se má návrh ministerstva dopravy dotknout více než 180 kilometrů silnic prvních tříd. Třeba z Českých Budějovic do Písku. Celkem to dělá hned pětinu ze všech vybraných úseků v republice.

V úterý se proto na půdě krajského úřadu v Českých Budějovicích sešla celá řada starostů, aby o věci jednali. Všichni už jsou však postaveni v podstatě před hotovou věc. Mýto má začít fungovat v roce 2020 (více čtěte zde).

„Mám z toho smíšené pocity. Doposud s námi nikdo nejednal. Takže mě překvapilo, že už je vlastně rozhodnuto. Očekávala bych, že nás ministerstvo dopravy osloví a povede nějaké jednání,“ reagovala Eva Křivancová, starostka Tchořovic nedaleko Blatné na Strakonicku.

Touto obcí vede silnice I/20, které se zpoplatnění pro nákladní auta týká. Starostka má na věc dva pohledy. „Jedním jsou obavy, na kolik se mýto následně odrazí například v cenách dovážených potravin a podobně. Na druhou stranu, pokud by to kamiony více vytlačilo na dálnice, tak by to mohlo mít i pozitivní dopad,“ konstatovala Křivancová.

Radní Švec: Ministerstvo nereagovalo

Jihočeský kraj původně zpoplatnění silnic prvních tříd pro vozy nad 3,5 tuny odmítal. „Ministerstvo dopravy na náš návrh vůbec nereagovalo a za půl roku nám ani neodpovědělo. Navíc již vypsalo tendr na zavedení mýtného a není reálné, že by jej zrušilo,“ zdůraznil krajský radní pro dopravu Jiří Švec.

Kraj tak nakonec po úterním jednání se starosty rozhodl, že bude návrh na zpoplatnění akceptovat. Zároveň však požaduje, aby se do seznamu dostala i silnice I/22 z Vodňan na Strakonice a Horažďovice.

„Nemůžeme rozšířit mýto na všechny silnice I. tříd, protože takový systém by nebyl z hlediska nákladů ekonomický, občany by stál příliš mnoho peněz na daních,“ uvedl na dotaz MF DNES mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold a odmítl, že by nekomunikovali.

„Ministerstvo dopravy kraje a představitele samosprávy při přípravě podmínek mýtné soutěže oslovilo. Dále jsme reagovali na konkrétní připomínky, například na dopis starosty Strakonic,“ doplnil.

V návrhu se počítá s mýtným na trase Budějovice – Písek – Nová Hospoda – Plzeň. Tím pádem vzniká riziko, že by se nákladní doprava přesunula na téměř paralelní trasu kolem Vodňan a na Strakonice. „Proto jsme se dohodli, že chceme zavést mýtné i na této trase a budeme jej prosazovat i na dalších jihočeských jedničkách,“ dodal Švec.

Místostarosta Písku Jiří Hořánek pak přidal ještě jednu možnost ke zvážení. „Mohli bychom se ve spolupráci s policií a dopravními experty zamyslet nad omezením vjezdu těžkých vozidel přímo do obcí pomocí značek. Uvidíme, jak s tím kraj naloží,“ konstatoval Hořánek.

Zpoplatnění dalších silnic by se pravděpodobně velmi rychle odrazilo i v cenách dopravců. „Když se zvýší vstupy, tak se to v cenách promítne. Pak by samozřejmě záleželo na tom, jakým způsobem by to objednavatel služeb vyrovnal,“ sdělil Karel Coufal, obchodní ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice. Buď by pak bylo nutné zdražit jízdné, nebo by například Jihočeský kraj musel dávat z rozpočtu více peněz na uhrazení provozních ztrát.

Coufal si rozšíření mýtného dovede představit, pokud se vybrané peníze vrátí zpět do regionu. „Muselo by se to adekvátně odrazit v investicích do budování a obnovy silnic. Pak takový systém dává logiku pro řidiče i dopravní firmy,“ podotkl.

Není překvapivé, že podobný postoj k věci má i kraj. I proto bude po ministerstvu požadovat, aby se výtěžek z mýtného promítl do rozpočtu obcí, kterými budou zpoplatněné úseky silnic I. tříd procházet. To by se pak mohlo využít například na stavby obchvatů.

„Rovněž budeme chtít ze strany policie a celní správy důslednější kontroly dodržování toho, aby si řidiči kamionů nekrátili cestu přes obce, kde se mýtné nevybírá,“ upozornil Švec.

Stát se chystá v celé republice pro vozy nad 3,5 tuny vybírat mýtné na 900 kilometrech silnic I. tříd.