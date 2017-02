Na oslavy města dají Strakonice 3,5 milionu. Podle opozice je to moc

Loni měla slíbený milion korun od města na nákup speciálního přístroje na vyšetření žlučových cest. Strakonická nemocnice tak přístroj objednala, dotaci ale nakonec nedostala.

Město se totiž rozhodlo investovat peníze raději do nákupu lůžek v Domově pro seniory. Při schvalování letošního rozpočtu zastupitelé rozhodli o daru pro nemocnici ve výši 400 tisíc korun. Ředitel nemocnice Tomáš Fiala věří, že se loňská situace opakovat nebude.

„Budeme věřit, že tentokrát peníze opravdu dostaneme. Pořídíme za ně dialyzační monitor. To je stroj na hemodialýzu na očišťování krve u pacientů se selháním ledvin,“ řekl Fiala.

V názoru na výši dotace pro nemocnice nebyli zastupitelé ale ani teď jednotní. Strakonice totiž letos oslaví 650 let od chvíle, kdy jim byla přiznána městská privilegia. Na akce, které se budou ve Strakonicích konat v průběhu roku, zastupitelé vyčlenili v rozpočtu tři a půl milionu korun.

Taková částka se v poměru peněz pro nemocnici zdála moc vysoká opozičnímu zastupiteli Pavlu Vondrysovi (Jihočeši). Navrhoval z ní proto ubrat a naopak přidat nemocnici. Jako kompenzaci za situaci v loňském roce.

„Oslavy jsou jednou za 50 let, my už se dalších nedočkáme“

„Jubileum 650 let stojí za důstojnou oslavu, ale částka mi přijde přemrštěná. Pro nemocnici už tu byl jednou schválen milion korun na zařízení, které může sloužit komukoliv nejen z představitelů města, ale i obyvatelům a širokému okolí. Uvedli jsme nemocnici do situace, kdy ho pak musela zaplatit ze svého. Nezbylo jí na jiné investice, které plánovala. Měli bychom proto nemocnici přidat ještě milion korun z peněz na oslavy města, takže dohromady 1,4 milionu. Myslím, že dva a půl milionu by na oslavy bohatě stačilo,“ upozornil Vondrys.

Podle starosty Strakonic Břetislava Hrdličky (Strakonická Veřejnost) ale není možné sumu na kulturní akce snížit. „Oslavy jsou jednou za 50 let, my už se dalších nedočkáme. Je to větší akce než Mezinárodní dudácký festival, kulaté výročí. Bude tam bezpočet organizací, které budou chtít peníze. Program bude na celý rok, v jednotlivých měsících vystoupí různí účinkující vážící se k městu. Když ubereme milion, bude víceméně po slavnostech,“ tvrdil starosta Hrdlička.

Pavel Vondrys situaci tak dramaticky nevidí. „Není to tak, že teď bychom museli natvrdo dát na oslavy tři a půl milionu. Městské kulturní středisko určitě nepotřebuje celou částku hned na začátku roku, náklady bude mít v jeho průběhu. Rozdíl tak můžeme postupně v případě potřeby dorovnat,“ navrhl Vondrys.

A jasno měl také v tom, kde peníze vzít. „Vsadím se, že až budeme řešit závěrečný účet města, bude tam přebytek. Loni bylo v rozpočtu vyčleněno pět milionů na přádelnu. Padl návrh, aby se suma o milion snížila, protože stejně nebude na projekt vyčerpána. Sešel se rok s rokem a pět milionů nám v rozpočtu skutečně zůstalo,“ připomněl Vondrys, který proto navrhl další usnesení. Když se přebytek objeví, věnuje město nemocnici ještě milion korun.

Ani s tím ale nepochodil. „ Jestliže vyhrabeme někde v průběhu roku další peníze, jsme nemocnici ochotni pomoct, ale je to těžké. Peněz je katastrofální nedostatek, všechny prostředky z let minulých už máme v podstatě vyčerpány,“ podotkl starosta Hrdlička.

V nemocnici vítají i dotaci 400 tisíc. „Jistě by nám 1,4 milionu korun pomohlo, ale jsem rád, že je spolupráce s městem teď navázána. Beru to jako první počin, mám slib od pana starosty, že jakmile by se objevily letos další možnosti peněz, bude město nemocnici podporovat,“ naznačil Fiala.

Strakonice nejsou jediné, které nemocnici přispívají. Zařízení dlouhodobě podporuje i mnohem menší Blatná. „Většinou nám dává kolem 30 až 50 tisíc ročně. Myslím, že to tak bude i letos, peníze využijeme na vylepšení pěti ambulancí, které v Blatné provozujeme. Například na nová vyšetřovací lůžka a počítačová vybavení,“ dodal Fiala.