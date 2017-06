Manévry na sídlišti Vltava. Policie zatkla čtyři agresivní narkomany

Do akce vyráželi strážníci a policie krátce po čtvrteční osmé hodině večerní. „Na místě zasahovalo snad deset aut. Bylo to velké, pro hodně lidí doslova divadlo. Najednou šli všichni venčit psy, aby viděli, co se děje,“ popsal událost jeden z očitých svědků.

Událost se odehrála na sídlišti Vltava u náměstíčka poblíž tamního kulturního domu. „Dostali jsme informaci o konfliktu mezi skupinkou osob na autobusové zastávce Vltava střed. Na místo byly ihned vyslány hlídky městské policie a o události byla informována i Policie ČR,“ uvedl mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal.

Hlídky ovšem na zastávce nikoho neobjevily, a tak začaly prohledávat okolní ulice. Ve Vodňanské jedna z nich nalezla dva muže, kteří měli krvavé zranění v obličeji.

„Oba shodně potvrdili, že byli napadeni na autobusové zastávce třemi muži a jednou ženou. Strážnici zraněným mužům poskytli první pomoc, přivolali záchranáře a ostatním předali podrobný popis útočníků,“ pokračoval Štýfal.

Mezitím operační středisko městské policie přijalo další oznámení o potyčce několika osob, tentokrát v Dlouhé ulici. Tam se po spatření hlídek dva muži dali na útěk.

Pomohla výstraha, že použijí služebního psa

„Jeden z nich prchal do křoví. Ale nakonec zjistil, že asi nemá šanci a zalekl se nejspíš policejních psů připravených do akce, a tak ho rychle spoutali a zajistili,“ řekl další ze svědků zásahu.

Další dva muži se navzájem drželi pod krkem a hrozili si pěstním soubojem. Strážníci proti nim použili donucovací prostředky. „Dva utíkající pak zastavili díky výzvě s výstrahou použití služebního psa,“ potvrdil výpověď svědka mluvčí Štýfal.

„Policisté zákrokem zabránili další eskalaci incidentu. Na místě zadrželi tři muže a jednu ženu, a to pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Miroslav Doubek.

U všech čtyřech následně zjistili přítomnost omamných a psychotropních látek v organizmu. Ještě v pátek tak byla čtveřice zadržená. Vyšetřovatelé museli čekat, až budou všichni schopni vypovídat bez toho, aniž by je ovlivňovaly drogy.

Policie také dál vyslýchá svědky případu. „Na objasnění všech skutečností události intenzivně pracujeme,“ dodal Doubek.