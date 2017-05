Prezident míří počtvrté na jih Čech, detaily programu jsou zatím tajné

Zeman přijede za své funkční období na jih Čech už počtvrté. Charakter jeho cesty by měl kopírovat předchozí návštěvy. Detaily připravuje úřad Jihočeského kraje a ještě je musí schválit hradní protokol.

„Program pro Jihočeský kraj je ve stadiu příprav. Bude se ale jednat o klasickou návštěvu zahrnující debaty s občany nebo návštěvy podniků, spojené s diskusemi se zaměstnanci,“ řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Zatímco v minulosti vždy vítal jako hejtman prezidenta Jiří Zimola, letos ho bude na cestách doprovázet Ivana Stráská.

Předchozí návštěvy prezidenta v kraji rok 2014

Navštívil Madetu, Rybářství Třeboň nebo Jadernou elektrárnu Temelín. S lidmi debatoval v Písku, Táboře či Jindřichově Hradci.

rok 2015

V Třeboni řešil povodňovou tematiku, ve Větřní otázky sociální vyloučenosti. V Budějovicích navštívil Budvar, ve Velešíně Jihostroj. Vydal se i do Loučovic či Frymburka.

rok 2016

Po Bechyni, Prachaticích a Strakonicích navštívil třeba České Velenice, kde s lidmi na hranicích probíral téma uprchlické krize. Ve Vodňanech si prohlédl fakultu rybářství a chov jeseterů.

„Jako krajská zastupitelka a radní jsem taková setkání absolvovala už v minulosti, a tak asi vím, co můžu očekávat. Na návštěvu pana prezidenta se těším a doufám, že budu stíhat jeho myšlenkové tempo,“ komentuje příjezd prezidenta jihočeská hejtmanka.

V Milevsku, kde Stráská dříve působila jako starostka, už se na návštěvu prezidenta začali připravovat. Miloš Zeman se tam 13. června objeví poprvé od roku 2012, tehdy ale zajel jen do podniku ZVVZ.

„Velice se těšíme, opravdu se nestává každý den, že by prezident republiky navštívil město, kde žije osm a půl tisíce obyvatel. Je to pro nás čest. Už vznikl pracovní tým, který návštěvu připraví. Zatím vím, že se u nás zdrží půl druhé hodiny,“ říká starosta Milevska Ivan Radosta.

V Milevsku by se měl prezident nejprve na radnici sejít se zástupci města a jeho osobnostmi. Následovat bude mítink s obyvateli. „Nabízí se, že by mohl být na náměstí, které je vedle radnice. Zatím ale čekáme na vyjádření kanceláře prezidenta,“ dodal Radosta.

Podobný průběh bude mít i návštěva ve Vimperku, kam Zeman přijede odpoledne 12. června. „Je to velmi zajímavý člověk, beru jeho návštěvu jako poctu pro celé město. Je to člověk jasných názorů, velmi nám pomáhá například v dění okolo Šumavy,“ říká starosta Pavel Dvořák. Prozradil, že má pro prezidenta připravený dárek, který by se měl vázat k Vimperku a jeho historii.

V Husinci už byli Havel a Klaus. Zastaví se i Zeman?

Šumava je prezidentovým oblíbeným tématem. Dá se tak očekávat, že ho prezident znovu otevře. Letos například vetoval novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která ale i přes jeho výhrady vejde v platnost 1. června. V minulosti při jihočeských návštěvách například prohlásil, že by národní park zrušil.

Na Správu NP Šumava, která ve Vimperku také sídlí, se ale zřejmě nechystá. „Zatím nemám informaci o tom, že by projevil zájem nás navštívit. Pokud by ale taková chvíle nastala, jsme připraveni ho uvítat,“ ujistil mluvčí správy parku Jan Dvořák.

Podle Kateřiny Pospíšilové z oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Jihočeského kraje by se měl letos prezident vydat na místa, která při svých předchozích třech návštěvách minul. Nabízí se například Husinec, který jako rodiště mistra Jana Husa nevynechali při svých cestách předchozí prezidenti Václav Havel a Václav Klaus.

Do městečka na Prachaticku Zemana navíc už několikrát zvali. „Zatím ale nikdy nepřijel, ani když jsme před dvěma lety slavili 600 let od upálení Jana Husa. Vimperk je od nás kousek, ale nyní nemám žádnou informaci, že by se u nás zastavil,“ konstatuje starostka Ludmila Pánková.

Všechny předchozí cesty hradil na vlastní náklady kraj, který také detailně plánuje celou návštěvu. Náklady v minulosti vždy lehce překročily 200 tisíc korun, celkem už prezidentovy návštěvy do jižních Čech vyšly na 650 tisíc korun.