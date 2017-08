Mladý řidič při nehodě vypadl z auta a zemřel, zřejmě nebyl připoutaný

Devatenáctiletý řidič zřejmě vlivem příliš rychlé jízdy sjel se svým vozem Peugeot 309 ze silnice do příkopu, kde se auto několikrát převrátilo. Krátce po nehodě svým zraněním podlehl.

Policisté pracují s verzí, že mladík nebyl při nehodě připoutaný. Při havárii totiž vypadl z vozidla.

„Jako první ho našel člověk, který jeho auto chvíli předtím míjel ve svém voze. Ten nám také řekl, že se díval do zpětného zrcátka a viděl, že řidič auto nezvládá. Otočil se a na místě našel mladého řidiče, kterému okamžitě poskytl první pomoc a zavolal záchranáře,“ popsal okolnosti nehody policejní mluvčí Jiří Matzner.

S první pomocí pomáhala i mladá cyklistka, která kolem místa nehody projížděla o něco později. Ve chvíli, kdy záchranáři dorazili na místo, mladík ještě žil. Přes veškerou péči záchranné služby ale nakonec těžkým zraněním podlehl.

„Pravděpodobně přecenil své schopnosti v místech, která dobře znal. Pokud by byl připoutaný, bezpečnostní pásy by mu zřejmě zachránily život. Je to od začátku roku už 32. oběť dopravních nehod na jihočeských silnicích,“ připomněl Matzner.

Jihočeské statistiky od začátku roku do konce července jsou podle policistů v mnoha ohledech znepokojivé. Už 146 řidičů například způsobilo dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, z toho bylo u 98 z nich zjištěno více než 1,5 promile alkoholu v dechu. Osm dalších pak bylo pod vlivem drog.