Opilý mladík bez řidičáku a technické boural, těžce zranil čtyři pasažéry

Nehoda se stala kilometr před obcí Hatín ve směru na Jemčiny na Jindřichohradecku. Krátce po půl jedenácté večer tam havarovala Mazda 323.

„V levotočivé zatáčce řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a s vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do betonového mostku, který poškodil. S vozidlem se převrátil a skončil vpravo mimo vozovku,“ uvedla mluvčí jindřichohradeckých policistů Hana Millerová.

Řidiče záchranka převezla s lehkým zraněním do nemocnice v Jindřichově Hradci.

Těžká zranění utrpěli dva muži ve věku 19 a 28 let a dvě ženy ve věku 18 a 20 let. Záchranáři je za pomoci vrtulníku a sanitek převezli do nemocnice v Českých Budějovicích.

„Na místě nehody provedli dopravní policisté u řidiče dechovou zkoušku. Při prvním měření nadýchal 1,6 promile alkoholu. Opakovanou dechovou zkouškou nadýchal 1,4 promile,“ sdělila Millerová.

Policisté následně zjistili, že mladík není držitelem řidičského oprávnění. Kromě toho má auto neplatnou technickou prohlídku a není pojištěné.

„Případ si na místě převzala výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování z Jindřichova Hradce, která se bude touto vážnou dopravní nehodou i nadále intenzivně zabývat,“ dodala Millerová.