Devatenáctiletý řidič skončil s autem v rybníce, spolujezdec zemřel

K nehodě u obce Řečice vyjížděli hasiči, policie i záchranáři krátce po půl deváté večer.

„Devatenáctiletý řidič Peugeotu 306 zřejmě vlivem rychlosti nezvládl řízení a s vozidlem narazil do stromu. Auto následně spadlo do rybníka. Jeden ze spolucestujících na místě zemřel. Řidič a další dva mladí lidé byli transportováni k ošetření do nemocnice,“ sdělila mluvčí policie Lenka Krausová. Na místě zasahoval i vrtulník záchranné služby.

Z havarovaného vozu hasiči nejprve vytáhli spolujezdce, u něhož mohl lékař pouze konstatovat smrt.

„S pomocí další hasičské jednotky se nám auto kolem jedné ráno podařilo z vody vytáhnout. Po nárazu došlo i k úniku provozních kapalin, proto jsme na hladinu rybníka umístili sorpční hady,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů a dodala, že se hasiči na místo nehody vrátí i ve středu, aby dokončili likvidaci jejích následků.

Dechová zkouška provedená policisty na místě nehody přítomnost alkoholu u řidiče vyloučila.

Na vině byla s největší pravděpodobností vysoká rychlost, nicméně jistí si jindřichohradečtí kriminalisté budou až po ukončení vyšetřování. „Je velice brzo, abychom činili nějaké závěry. Případ stále vyšetřujeme, takže momentálně nemůžeme poskytovat další informace,“ řekla policejní mluvčí Hana Millerová.



V úterý zemřeli na jihočeských silnicích dva lidé. Odpoledne nepřežil nehodu na Táborsku sedmdesátiletý řidič Škody 120 (více čtěte zde). Za letošní rok si dopravní nehody v kraji vyžádaly už 21 životů.

„Apelujeme na řidiče, aby dodržovali předpisy, byli obezřetní vůči ostatním a nepřeceňovali své síly. Obzvlášť v souvislosti s blížícími se prázdninami, kdy lze na silnici očekávat hustší provoz než obvykle,“ upozorňuje Krausová.