Manželé zachránili u vážné nehody životy čtyř lidí. Dostali za to ocenění

Loni v létě bez zaváhání pomohli u vážné nehody, která se stala nedaleko Čakova na Českobudějovicku. S těžkým zraněním tu skončila tři děvčata a dospělý muž. V té době byla navíc Lenka Hromadová těhotná. Za svůj čin převzal na konci dubna manželský pár ze Lhenic z rukou prezidenta ocenění Zlatý záchranářský kříž.

„Dva měsíce po nehodě nám řekl ředitel školy, kam holky chodí, že jsou v pořádku. Do té doby jsme s rodinou v kontaktu nebyli. Ocenění sice potěší, ale tohle je pro nás nejdůležitější,“ říká čtyřiatřicetiletá Lenka Hromadová.

Museli vypáčit dveře násilím

Na konci června loňského roku uviděli manželé u silnice havarované terénní auto. V něm zůstal zaklíněný řidič a tři dívky ve věku sedm, devět a dvanáct let. Na místo přijeli jako druzí. Žena, která tam dorazila před nimi, už volala tísňovou linku.

Oba se ihned vydali k autu. Dveře musel Miroslav Hromada vypáčit a pokoušel se s manželkou dostat zraněné ven. Ta byla v tu dobu ve třetím měsíci těhotenství, to si ale v tu chvíli vůbec nepřipouštěla.

„Mě to taky v první chvíli nenapadlo, člověku se nahrne do těla adrenalin a jedná automaticky. My jsme spolu s manželkou ani moc nekomunikovali. Najednou řekla, že je tu spousta krve, ať jí z lékárničky podám rukavice, protože si uvědomila, že je těhotná,“ vypráví osmatřicetiletý Miroslav Hromada.

Zaúkolovali i lidi kolem

Jakmile se k zaklíněným manželé dostali, byli ještě v bezvědomí. Později se probral řidič, otec dvou holčiček, který vyvázl jen s přeraženým nosem. Dvě dívky sedící vzadu částečně přišly k sobě, ale byly v šoku. Nejhůř na tom ovšem byla sedmiletá dívka, která seděla na předním sedadle.

„Nakonec jsme se dostali k holčičce vepředu. V tu chvíli už nám pomáhali nějací dva muži, co jeli taky okolo. Brzy jsem si všimla, že děvče mělo rozraženou lebku, položili jsme ji venku na vyndanou autosedačku, zafixovala jsem jí hlavu a krk a snažila se odsávat krev. V tu chvíli jsem pro ni víc udělat nemohla,“ popisuje Hromadová. Podle hasičů díky jejímu prvotnímu ošetření dívce zachránila život.

Mezitím k nehodě přijížděla další auta, hlavní slovo ale stále měl zachraňující pár. „Museli jsme lidi kolem sebe úkolovat, většinou jen stáli a dívali se. Když jsme jim ale řekli, tak se zapojili a pomohli,“ popisuje Hromada. Během necelé půlhodiny, než přijeli záchranáři, dokázal s manželkou vyprostit všechny z auta a poskytnout jim základní ošetření.

„Nejsme zmatkáři“

„Z našeho pohledu to bylo neuvěřitelně dlouhých dvacet pět minut,“ přiznává Hromadová s tím, že s manželem to pak museli rozchodit. Žádné psychické trauma si z události naštěstí neodnesli.

„Jenom tříletý syn, který na nás čekal v autě, měl na ten den špatné vzpomínky ještě měsíc potom. Pokaždé, co jsme kolem toho místa jeli, se ptal, kde ty holčičky jsou. Teď už je v pohodě,“ dodává Hromada. Čtyřletý Filip má dnes už několikaměsíčního bratra, který se narodil v prosinci.

Než odešla Lenka Hromadová na mateřskou dovolenou, učila na základní škole tělocvik a matematiku. Prošla zdravotnickým kurzem, a tak hned věděla, co má dělat. Její muž, který pracuje na Jihočeské univerzitě, měl jen teoretické znalosti. „Je povinností každého, aby pomohl, pokud se dostane do takové situace. Považuju za výhodu, že s ženou nejsme zmatkáři, takže jsme okamžitě jednali,“ přemýšlí Hromada.