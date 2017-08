Nezastavitelní míří k Lipenské přehradě. Pomozte pohybem handicapovaným

Tři Nezastavitelní, kteří přijedou k Lipenské přehradě

Michaela Hájková

„Narodila jsem se s vrozenou srdeční vadou, na kterou se přišlo až po narození dcery. Skončilo to kardiostimulátorem a invalidním důchodem. Přesto mě pohyb moc baví a nedovedu si bez něj představit život. Moc bych si přála speciální kolo, protože na běžném kole nesmím jezdit. Moje srdce by to neutáhlo. Zjistila jsem však, že existuje elektrokolo, které se dá sestavit na míru danému člověku i konkrétnímu handicapu. Požádala jsem o něj, abych mohla opět sportovat.“

Jiří Korenný

„Hodně sportuji a rád bych se ve sportu posunul dál. Mám obrnu pravé ruky a speciálně upravené kolo by mi v tom určitě pomohlo. S takovým kolem bych mohl vyjet i tam, kam to zatím nešlo. Rozhodně nejsem ten typ, co si sedne někam do kouta a lituje se, jak je všechno špatné. Mám rád výzvy, pořád se snažím srovnávat se zdravými sportovci a dorovnat se jim. Odmalička hraji fotbal, aktivně běhám a do budoucna mám v plánu zdolat Kilimandžáro.“

Roman Ulč

„Když mi bylo 23 let, došlo u nás v práci k chemické havárii. Měl jsem poleptaný celý obličej, o jedno oko jsem přišel v podstatě hned a na to druhé vidím jen málo. Lékařům se později podařilo mi zrak, oproti původnímu stavu, částečně zlepšit. V současnou chvíli už se ale nikomu do žádné operace nechce. Už jsem jich absolvoval 23 nebo 24. Chtěl bych se vrátit k aktivnímu životu. Dřív jsem hrál florbal a věnoval se atletice. Přál bych si dvojkolo, na kterém bych mohl jezdit s manželkou. Spolu s dcerou bychom tak mohli pořádat rodinné cyklovýlety.“