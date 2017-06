České Budějovice zkrátí noční klid, koncerty budou do půlnoci

Například Budějovický majáles, který obsadil centrum na týden v květnu, dostane možnost svůj hlavní program na Sokolském ostrově protáhnout o dvě hodiny. Stejnou možnost dostanou i Múzy na vodě. Ty budou moci končit o půlnoci v každém dni prvního červencového týdne.

Vedení města vytipovalo osm velkých projektů, jež mohou nově upravit a protáhnout svůj noční plán. „Umožní to novela obecně závazné vyhlášky. Platí to bez ohledu na den, ve kterém se vybrané akce budou konat,“ vysvětlil budějovický primátor Jiří Svoboda.

Akce, které mohou končit o půlnoci Českobudějovický půlmaraton

Múzy na vodě

LétoFest na výstavišti

Jihočeský jazzový festival

Město lidem, lidé městu

Vltava žije

Buskers fest (jeden den)

Budějovický majáles (jeden den)

A nerozhoduje ani místo. Třeba první ročník hudebního LétoFestu na výstavišti rovněž patří mezi vybrané akce, stejně tak festival Vltava žije na náplavce u Dlouhého mostu.

Změnu vyhlášky schválili radní, ale ještě ji musí posvětit na červnovém jednání zastupitelé. „Vybrané venkovní akce nemusí být jediné a není vyloučeno, že se v budoucnu seznam rozšíří ještě o další,“ doplnil primátor.

Bojovat s předčasným koncem už by tak letos o prázdninách nemusel Jihočeský jazzový festival na Piaristickém náměstí. „Takové rozhodnutí samozřejmě vítám. Pro nás byl konec v deset večer hodně šibeniční. Muzikanti jsou často nadšení atmosférou a chtějí hrát pro účastníky dál. Navíc v létě ta pravá večerní atmosféra po setmění začíná až později,“ reagoval produkční a dramaturg jazzového festivalu Jiří Grauer.

Dodal ale, že chápe požadavky rezidentů, kteří v místě akce žijí. „Pokud tu možnost dostaneme, tak bychom stejně nehráli až do půlnoci, ale pravděpodobně bychom končili v půl jedenácté, nebo nejpozději v jedenáct hodin, což by pro naše potřeby stačilo,“ doplnil Grauer.

Zpráva potěšila i muzikanty. „Přijde mi to jako dobrý nápad. Pokud by to šlo například i pro festival Central Park Slavie, hodilo by se to. Takhle některé kapely začínají hrát už v čase, kdy jsou mnozí lidé ještě v práci, aby se vše stihlo do deseti. Oddálení nočního klidu by celý program posunulo. Ale je mi jasné, že pro někoho, kdo bydlí za rohem, to nemusí být nic příjemného,“ reagoval Jan Čermák z kapely Never Been 2 Jamaica.

Podle městské policie si obyvatelé na hluk z hudební produkce výrazně nestěžují. „Třeba při velkém koncertu Kabátů jsme řešili jediný telefonát. Jindy je to při menší akci třeba deset stížností. Záleží i na hlasitosti a na tom, jak se zvuk nese vzduchem,“ konstatoval David Štýfal, mluvčí budějovických strážníků.

Když ovšem pořadatelé nějakou akci přetáhnou přes povolený čas, byť jen o několik minut, pak podle jeho slov lidé okamžitě volají. „Věc pak ihned řešíme. Pořadatelé produkci zcela ukončí, nebo musí vše ztlumit, aby nikoho nerušili,“ doplnil Štýfal. V opačném případě může následovat správní řízení a sankce.

V Českém Krumlově to mají s nočním klidem ještě jinak. „Ve dnech předcházejících pracovnímu klidu je noční klid až od 24 hodin,“ sdělila Petra Nestávalová, mluvčí krumlovské radnice.

Tato výjimka platí hlavně pro pátky a soboty pouze pro oblast městské památkové zóny. Noční klid je v Česku stanovený od 22 do 6 hodin. Loni v říjnu začala platit novela, která zahrnuje povinnost mít seznam akcí s výjimkou.