Politici slibovali hudbu do noci. Blíží se konec prázdnin a neudělali nic

Byl to návrh, který by potěšil tisíce fanoušků kulturních akcí v Českých Budějovicích.

Radní města v červnu bez větších komplikací schválili návrh, který pro osm vybraných velkých akcí posouval konec produkce až na půlnoc. Jenže pak přišlo jednání zastupitelů, a ti se nepustili ani do projednávání. Bod byl z programu jednoduše stažen.

Od té doby je kolem celé věci ticho, stejně jako musí včas utichnout koncerty na Piaristickém náměstí nebo v parku u Slavie. Ve čtvrtek tam na představení dorazily stovky lidí. Padla desátá, a kdo chtěl pokračovat, musel se přesunout jinam.

„Je to škoda. Takhle v létě by snad nemusel být problém, aby se hrálo déle. Určitě ne do rána, ale třeba o hodinu až dvě by to šlo,“ reagoval jeden z účastníků Michal Valenta.

Ve stejném duchu odpovídali i další návštěvníci. MF DNES proto oslovila českobudějovické politiky, zda nakonec vybraným akcím oddálí noční klid. Z odpovědí je jasné, že pro jsou nejen členové koalice, ale i opozice. Jenže na posledním zastupitelstvu zjevně nebyla vůle s tím cokoliv dělat.

„Jsem připraven tuto záležitost podpořit. Je třeba se k tomu postavit čelem. Významné akce si zaslouží, aby jejich pořadatelé mohli prodloužit program,“ reagoval náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

Bod, který upravoval vyhlášku, předkládal primátor Jiří Svoboda a jeho hnutí ANO je také pro.

Problém se změnou měli lidovci, ale náměstek primátora pro kulturu Jaromír Talíř (KDU-ČSL) řekl, že to bylo spíše nepochopení a nedorozumění. „Nevadí nám, když se vybrané akce prodlouží. Ale mluvil jsem s některými stěžovateli, kteří upozorňují na rušení nočního klidu. To bychom se měli pokusit nějakým způsobem řešit a eliminovat. Jde například o hluk kolem některých klubů,“ vyjádřil se Talíř.

Přetažení netolerují ani o minuty

Podle městské policie si obyvatelé na hluk z hudební produkce výrazněji nestěžují. „Třeba při velkém koncertu Kabátů jsme řešili jediný telefonát. Jindy je to při menší akci třeba deset stížností. Záleží na hlasitosti a na tom, jak se zvuk nese vzduchem,“ konstatoval David Štýfal, mluvčí českobudějovických strážníků.

Když ovšem pořadatelé akci přetáhnou přes povolený čas, byť jen o pár minut, pak lidé okamžitě volají. „Věc ihned řešíme. Pořadatelé produkci zcela ukončí, nebo musí vše ztlumit, aby nikoho nerušili,“ doplnil Štýfal.

Oddálení nočního klidu pro vybrané akce se může vrátit do zastupitelstva nejdříve v září. Bude záležet na primátorovi, zda návrh znovu předloží. Minimálně akce Město lidem, lidé městu však rovněž bude muset končit v deset. Třeba vloni tak odcházelo z města pár tisíc lidí.

Je pochopitelné, že obyvatelům centra může návrh vadit, ale podle vyjádření některých politiků je to určitá daň za bydlení v historickém jádru, které se nelze vyhnout.

„My jsme byli už v červnu připraveni hlasovat pro. Myslím, že pro těch několik vybraných akcí by nemuselo vadit, že budou trvat o něco déle. Návštěvníci by to jistě ocenili,“ sdělila zastupitelka Petra Šebestíková (TOP 09).

Vedení města vytipovalo osm velkých projektů, jež by mohly protáhnout svůj noční plán. „Umožňuje to novela obecně závazné vyhlášky. Platí to bez ohledu na den, ve kterém se vybrané akce konají,“ vysvětlil už dříve primátor Svoboda.

A zástupci radnice vybrali Českobudějovický půlmaraton, Múzy na vodě, LétoFest na výstavišti, Jihočeský jazzový festival, Město lidem, lidé městu, Vltava žije a Buskers s Budějovickým majálesem měly mít povolený jeden den.

Někteří organizátoři by ani prodloužení až do půlnoci nevyužili. Ale zápolit s předčasným koncem už by v budoucnu nemusel třeba jazzový festival na Piaristickém náměstí.

„Takové rozhodnutí bych uvítal. Pro nás je konec v deset večer šibeniční. Muzikanti jsou často nadšení atmosférou a chtějí hrát pro účastníky dál. Navíc v létě ta pravá večerní atmosféra začíná až později,“ reagoval produkční a dramaturg jazzového festivalu Jiří Grauer.

Avšak dodal, že chápe požadavky lidí, kteří v místě akce žijí. „Pokud tu možnost dostaneme, tak bychom pravděpodobně stejně končili v půl jedenácté, nebo nejpozději v jedenáct hodin,“ doplnil Grauer.