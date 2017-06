Čínská firma Yanfeng bude v Plané vyrábě díly do aut. Zaměstná 450 lidí

V průmyslovém areálu na okraji města stojí jedna z nejmodernějších továren v Evropě. „Díky otevření závodu a díky instalaci nejmodernějších technologií zvýšíme kapacitu stávající výrobní sítě ve střední a východní Evropě. Nyní začneme navyšovat samotnou výrobnu. Věříme, že do začátku roku 2018 dokážeme přejít na plný výkon,“ sdělil Jochen Heier, viceprezident a generální manažer YFAI pro Evropu a Jižní Afriku.

Závod se stane jedním z největších zaměstnavatelů na Táborsku. Do roku 2021 chce přijmout 450 lidí. „Spoléháme na místní pracovní sílu a do našeho nového závodu jsme přijali již 170 zaměstnanců. Počet chceme do roku 2018 navýšit na zhruba 300,“ nastínil ředitel Jiří Rösner. Místo tady najdou absolventi oborů řízení jakosti a strojírenství i operátoři a zaměstnanci do oddělení údržby nástrojů.

Projekt, který je nyní ve fázi předsériové výroby a zkušebního provozu, stál několik desítek milionů eur. Významnou událostí je pro vztahy s Čínou. „Odráží to zájem investovat v České republice. Zároveň se tak podporují ekonomické vztahy mezi Čínou a Českem. V minulých letech se vztahy utužily a zaznamenaly vývoj,“ svěřila se velvyslankyně J. E. Ma Kche-čching.

Halu obroste zeleň

Firma se chce zapojit do života v regionu. V plánu má podporovat kulturní akce a v jednání jsou i investice do některých místních zájmových či sportovních klubů.

„Byli jsme generálním partnerem Pivních slavností v Táboře. V tuto chvíli připravujeme společně s panem starostou a zastupitelstvem rekonstrukci Průmyslové ulice, kde se chystá chodník podél závodu až k rodinným domkům. Je celá řada projektů, na kterých s místním obyvatelstvem pracujeme,“ zmínil Jiří Rösner.

Pro obyvatele by továrna neměla být velkou přítěží. „Názory se různí. Ale oblast je na kraji města a navíc hned u sjezdu z dálnice. Vůbec to nezatíží dopravu a většiny obyvatel se to ani nedotkne,“ ubezpečil starosta Plané nad Lužnicí Jiří Šimánek.

Planá je strategickým místem

Areál se rozkládá na ploše 23 tisíc metrů čtverečních a právě zásah do krajiny byl jednou z věcí, kterou stavitelé museli řešit. „Součástí zakázky bylo řešení nové výsadby zeleně a sadových úprav. Spolupracovali jsme s holandským architektem,“ zmínil Zdeněk Apeltauer, regionální ředitel firmy CTP, stavitele objektu. Kolem haly vysadili 140 stromů a devět tisíc keřů. Postupně by ji měly zčásti zarůst tak, aby příliš nenarušovala ráz krajiny.

Místo v Plané nad Lužnicí není náhodně vybranou lokalitou. „Zaměřujeme se na to, kde máme zákazníky. Vybrali jsme tuto oblast, abychom mohli působit pro trhy v okolí,“ vysvětlil Johannes Roters, generální ředitel Yanfeng Automotive Interiors.

Společnost je světovým lídrem v oblasti automobilových interiérů. Má asi 110 výrobních závodů a technických center v 18 zemích a více než 33 tisíc zaměstnanců.