Nová kamera za 70 milionů pomůže lékařům při léčbě rakoviny

Pozitronová emisní tomografie (PET) představuje špičku v diagnostice a sledování efektivity léčby onkologických onemocnění.

„Máme k dispozici nejmodernější kameru. Každá generace přístroje přináší pokrok jednak v zobrazování. To znamená, že dokážeme sáhnout na nějaké menší léze, ložiska menších rozměrů. To je stránka kvality vyšetření. A druhá věc je, že vyšetření dokáže provést rychleji a zároveň s nižší radiační zátěží, což je komfortní pro pacienta,“ popsal Vojtěch Kratochvíl, zástupce primáře oddělení nukleární medicíny.

Jihočeští pacienti tak už nebudou muset cestovat za tímto druhem vyšetření do Plzně nebo do Prahy. „Předpokládáme, že nový přístroj pokryje potřebu našeho regionu, kdy vyšetří zhruba 2,5 tisíce pacientů ročně. Jedno vyšetření kamerou trvá 20 až 30 minut, včetně přípravy nemocného je hotové do dvou hodin,“ řekl primář oddělení nukleární medicíny Václav Maxa.

Při vyšetření PET/CT kamerou se do těla pacienta injekcí aplikuje speciální látka s neškodným množstvím radioaktivity. Díky tomu lze přesně určit místa, kde se látka ve zvýšené míře akumuluje. Tím se ukazují místa nádorů či zánětů.

„Jde o hybridní zobrazovací metodu. Vidíme nejen to, kde je nádor uložený, jak je velký a jaký má tvar, ale i to, jak je v těle aktivní,“ vysvětlil princip vyšetření Kratochvíl.

Nové prostory pro přístroj začali v suterénu pavilonu C budovat v dubnu a spojili je s přestavbou celé diagnostické části oddělení nukleární medicíny. Až do června zvládali lékaři běžný provoz oddělení na staveništi, o prázdninách a začátkem září už nešel skloubit lékařský a stavební režim dohromady a budějovičtí lékaři posílali pacienty ke kolegům ve strakonické nemocnici.

„Navíc jsme vyšetřovali asi stovku pacientů. Bylo poznat, že jsme měli program napnutější, ale dalo se to zvládnout,“ sdělila primářka Martina Hlinková z oddělení nukleární medicíny strakonické nemocnice.

Přestavba v českobudějovické nemocnici byla původně naplánovaná do konce září, nakonec se ji podařilo dokončit s několikatýdenním předstihem. Stavební práce stály přibližně 30 milionů korun a nemocnice je uhradila z vlastní pokladny. Na PET/CT kameru s veškerým příslušenstvím za zhruba 70 milionů korun jí přispělo ministerstvo zdravotnictví částkou 32 milionů korun určených na podporu regionálního zdravotnictví.

„Prvního pacienta na toto vyšetření máme objednaného na středu. Předpokládám, že obsloužíme asi 12 pacientů denně, a to z celého kraje. Zpočátku nebude problém čekací doba. Časem se uvidí, jaký bude zájem a jak rychle si sáhneme na případný strop od pojišťoven,“ upřesnil Kratochvíl.