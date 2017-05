Budějovice chtějí centrum sportu za 261 milionů. Nahradí sportovní halu

Směrem k řece Vltavě je dominantní prosklené „oko“, které bude hlavním vstupem. Tudy budou fanoušci proudit do moderní sportovní haly, která se rychle dokáže proměnit v koncertní sál.

Za hlavní arénou se sedadly pro přibližně 2 300 diváků bude ještě jedna menší hala. Rozměry plochy pro tréninky a zápasy budou stejné, jen tribuna je tam skromnější - pro 260 diváků. To umožní, aby i menší počet návštěvníků vytvořil skvělou atmosféru.

Studii Multifunkčního centra Dlouhá louka představili autoři z Atelieru 8000 veřejnosti poprvé v pondělí na českobudějovické radnici.

Projektová dokumentace by mohla být kompletně hotová do konce roku. Ateliér ji zpracovává pro volejbalový klub VK Jihostroj České Budějovice. Ten by následně dokument nabídl městu jako dar. V první polovině příštího roku by pak zástupci radnice mohli vypsat soutěž na zhotovitele a zhruba v polovině roku 2018 zahájit stavbu.

To vše za předpokladu, že se podaří najít dostatek peněz. Zatímco původně na radnici počítali spíše s rekonstrukcí staré haly za 100 až 150 milionů korun, centrum má stát 261 milionů.

„Stavbu bychom zřejmě rozdělili na etapy, ale je pravda, že bychom museli hledat prostředky. Ale při propočtech se ukázalo, že by rekonstrukce nakonec vyšla asi jen o deset milionů levněji, takže je výhodnější mít dvě nové haly,“ zdůraznil náměstek primátora František Konečný (ANO). S financováním možná městu pomůže i Český volejbalový svaz.

Martin Krupauer, který vede Atelier 8000, studii na jednání zastupitelů podrobně představil. Nastínil její možnosti proměn pro různé druhy akcí. Měnit se může i kapacita hlavní arény. Třeba pro koncert může mít až 2 615 míst k sezení.

„Základ je koncipovaný jako římské Koloseum. I po zhruba dvou tisících letech se ukazuje, že to je nejlepší řešení, jen dnes používáme jiné materiály. Hlavní vstup zachováme směrem k řece, ten tréninkový pro sportovce naopak přesouváme z jižní části na severní. Je to logické, protože to bude pro pěší blíž k mostu na Sokolský ostrov i druhé lávce přes silnici,“ upozornil Krupauer.

Hala splní podmínky pro volejbalovou Ligu mistrů

Centrum nabídne dvě plnohodnotné haly, v nich mohou mistrovské zápasy hrát házenkáři i florbalisté, kteří potřebují větší hřiště.

Hlavní hala bude mít strop vysoký 12,5 metru místo dosavadních přibližně devíti metrů. To umožní hrát i mezinárodní zápasy například volejbalové Ligy mistrů nebo klání reprezentací. Uvnitř bude dvanáct šaten se sociálním zázemím, dvě šatny budou komfortnější, jedna pro hostující týmy, druhá pro volejbalisty. Na tribunu povede osm vstupů.

„Návštěvníci se snadno dostanou na svá místa, ale stejně tak rychle opustí budovu. Dobře se přesunou i ke čtyřem gastropointům, každý bude mít dvě výdejní místa s občerstvením. A v aréně bude také lóže,“ vyjmenoval Krupauer. Minulostí se mají stát nepohodlné dřevěné sedačky s malým prostorem na procházení.

Stavba rozměrově vychází tak, že nebude nutné měnit územní plán. Projekt počítá i s výstavbou parkovacího domu, který má vyrůst na místě dnešního velkého parkoviště za halou.

Zastupitelé studii centra až na výjimky chválili.

„Jsem s tím naprosto spokojen. Byl bych velmi rád, aby se hala postavila. Myslím, že to architekti vyřešili dokonale. Snad by pro nás neměl být problém projekt přijmout jako dar,“ reagoval zastupitel Rudolf Vodička (KDU-ČSL).

Určité pochybnosti vyslovil zastupitel Tomáš Bouzek (TOP 09). „Jedná se o veřejný prostor a my tady přijímáme jako dar jeden návrh, aniž by to proběhlo veřejnou diskusí nebo aniž bychom měli alternativní názor, jak by hala měla vypadat,“ zmínil.

Martin Krupauer pak upozornil, že s kolegy z ateliéru objeli řadu zařízení tak, aby centrum splňovalo všechny požadavky pro sport a bylo dostatečně komfortní.

S projektem se budou v následujících týdnech seznamovat také zástupci sportovních klubů. I oni tak mohou předložit své připomínky, aby jim výsledek co možná nejvíce vyhovoval.