Novinkou léta bude Budějovický western na Sokolském ostrově

Koncerty, festivaly, přehlídky divadel, folklorní akce, výstavy nebo také komiks Českobudějovické pověsti. Celkem 96 žadatelů o dotaci dostane letos finanční příspěvek na své akce a kulturní počiny od vedení Českých Budějovic.

„Pro Dotační program města České Budějovice na podporu kultury je v roce 2017 vyčleněna částka 4,5 milionu korun,“ uvedla mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Přehled dotací už zveřejnilo město na svém webu.

Největší položka z tohoto balíčku putuje na pátý ročník akce Město lidem, lidé městu. Oblíbená událost na konci léta obsadí vždy celou Krajinskou ulici, Piaristické náměstí a část České ulice. Lidé dva dny piknikují na živém trávníku, užívají si koncerty, divadla a různé pouliční happeningy. Do toho místní restauratéři a majitelé obchodů nabízejí své produkty.

Podpora kultury v Českých Budějovicích - výběr Město lidem, lidé městu - 600 tisíc

Budějovický western - 290 tisíc

Central Park Slavie - 250 tisíc

Středy před K2 - 150 tisíc

Umění ve městě - 100 tisíc

Českobudějovické pověsti - 100 tisíc

Budějcká Thálie 2017 - 75 tisíc

Budějická folklorní slavnost - 60 tisíc

Buskers Fest - 60 tisíc

Plachanda Open - 50 tisíc

Celková částka - 4,5 milionu

Zdroj: www.c-budejovice.cz

„Letos bychom rádi rozšířili aktivity ke slepému rameni Malše. Bude záležet na tom, jestli se nám podaří sehnat ještě dostatek peněz od sponzorů. Jednáme také o vystoupení místní legendární kapely Oceán,“ řekl organizátor Robin Mikušiak.

Novinkou v letní kulturní nabídce bude událost s názvem Budějovický western. Radnice na ni pošle 290 tisíc korun.

„Lidé se vrátí do atmosféry Divokého západu. Na Sokolském ostrově vyroste indiánská vesnička, westernové tržiště, pro děti i dospělé budou připravené různé aktivity s koňmi. V Budějovicích je velká poptávka po akcích ve stylu country a western,“ uvedla Miroslava Jindrová, která Budějovický western připravuje.

Letní scéna u Slavie bude opět v červenci a srpnu patřit festivalu Central Park Slavie. Na koncerty, které jsou pro návštěvníky zdarma, magistrát přispěje částkou 250 tisíc korun.

„Chceme festival dramaturgicky posunout o kus dál. Cílem je ukázat lidem skupiny, na které by do klubu za peníze nedorazili. K velkým jménům budeme přidávat místní kapely, aby se ve svém městě ukázaly,“ přiblížil za organizátory Otta Kovařík, který také vyjednává o podzimním vystoupení americké crossoverové legendy Dog Eat Dog v Café Klubu Slavie.

Místním muzikantům dává velký prostor také série koncertů na louce u plovárny pod názvem Středy před K2. Letos dostanou organizátoři 150 tisíc korun.

První srpnová sobota bude na náměstí Přemysla Otakara II. patřit lidovým tancům a krojům. Místo obsadí Budějická folklorní slavnost, která dostane od radnice částku 60 tisíc korun.

„Navazujeme na Jihočeskou lidovou slavnost. Změnili jsme název a důraz budeme více klást na soubory z okolí Budějovic. Přijedou ale i účastníci z celých jižních Čech a Rakouska. Na náměstí také vyroste menší jarmark,“ přiblížil Milan Škoch z Jihočeského folklorního sdružení.

Střet na zastupitelstvu

Dvě zajímavé výstavy chystá Komorní galerie u Schelů. Na Šumný projekt získá od města 44 tisíc korun. „Obě výstavy spojuje osobnost Davida Vávry z Divadla Sklep. Na jedné Vávra představí své kresby a obrázky z jeho šumných cest. Navrhl také, že s kolegy scénografy připraví výstavu inspirovanou Petrkovem a Bohuslavem Reynkem,“ naznačila galeristka Alena Schelová.

O výši jednotlivých dotací rozhoduje každý rok kulturní komise, která svůj návrh předkládá radním.

„Dostáváme se rok co rok do velmi těžké situace. Rukama nám prochází řada kvalitních projektů, ale na mnohé z nich nejsou peníze. A je nám jasné, že bez veřejné podpory se podstatná část z nich neobejde. Letos jsme se proto rozhodli pokrátit výši příspěvku, abychom uspokojili co nejvíce žadatelů,“ uvedl člen kulturní komise za TOP 09 Radim Beránek.

Dodal, že i přes doporučení komise radní neakceptovali příspěvek 250 tisíc pro třídenní zářijovou audiovizuální show Festival světla.

„Konečné slovo však mělo zastupitelstvo, kde jsme naše postoje obhájili. Podpora festivalu nakonec půjde z jiného rozpočtového opatření. Šlo o historicky první velký střet na zastupitelstvu kvůli dotačnímu programu v oblasti kultury,“ sdělil Beránek.