Rok 2017 v Jihočeském kraji: Přibude přes osm kilometrů dálnice D3

Po pětileté odmlce dálnici D3 přibude dalších 8,3 kilometru. V provozu tak bude na podzim dohromady přes 50 kilometrů. Prodlouží se část vedoucí z hranic krajů u Mezna směrem na jih. Nebude končit ve Veselí nad Lužnicí, ale až v Bošilci.

Dalším novým úsekem se stane Borek - Úsilné nad Českými Budějovicemi. Ten výrazně uleví právě dopravě v Borku a dál na Pražské třídě v krajském městě. Řidiče nová část přivede na výpadovku na Třeboň, odkud pojedou dál do Budějovic. Oba úseky budou uvedené do provozu v říjnu 2017.

Už na jaře má pak naplno začít stavba dalších skoro 11 kilometrů mezi Borkem a Ševětínem. Postará se o ně společnost Eurovia CS. Ve výběrovém řízení uspěla mezi deseti uchazeči, když nabídla nejnižší cenu 933 milionů. Úsek povede v trase dnešní silnice první třídy I/3, ke které přibudou další dva jízdní pruhy.

Především pro obyvatele Českých Budějovic je zásadní zprávou, že do konce roku 2017 má naplno začít stavba obchvatu. Už teď v zimě se bude v trase kácet a pak začne archeologický průzkum.

Stavební firmy projevily o vybudování obchvatu kolem krajského města, který bude součástí D3, velký zájem. Oba úseky z Úsilného do Hodějovic a z Hodějovic do Třebonína chce stavět 15 sdružení, které tvoří více než dvacítka společností z České republiky, ale i ze zahraničí.

„Nyní bude následovat druhé kolo výběrového řízení,“ informoval Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Vše má směřovat k oficiálnímu zahájení hlavních prací v listopadu příštího roku. „Pro obě části máme peníze a příští rok chceme zahájit jejich stavbu. Jedná se o akce, které mají přímý vliv na občany,“ sdělil před časem ministr dopravy Dan Ťok. Součástí obchvatu mají být tři sjezdy.

Novinky na železnici

Peníze jsou připravené i na pokračování modernizace železničního koridoru z Budějovic do Prahy. Stavební firmy čeká příští rok boj o největší železniční zakázku za posledních deset let. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chystá soutěž na modernizaci úseku mezi Voticemi a Sudoměřicemi.

Přípravy stavby se na téměř rok zadrhly kvůli novému zákonu o posuzování vlivu staveb na životní prostředí EIA. Problém s povolením ale odpadl, ministerstvo životního prostředí dalo těsně před Vánocemi SŽDC závazné souhlasné stanovisko.

„Podání žádosti o stavební povolení předpokládáme během prvního čtvrtletí 2017,“ řekl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. Na začátku příštího roku chce SŽDC vypsat i zakázku na samotnou stavbu, jejíž hodnota je odhadována na šest miliard korun. „Cílem je zahájení stavebních prací na přelomu let 2017 a 2018, ukončení v roce 2021,“ dodal Ptačinský.

Velká změna nastane také na pošumavských kolejích. Na třech tratích v Jihočeském kraji začne od 10. prosince 2017 cestující vozit společnost GW Train Regio. Nasadí 15 modernizovaných vlaků.

„Základní výhodou by mělo být, že to budou klimatizované vozy s posuvnými sedačkami a wi-fi připojením. Následují elektrické zásuvky a možnost platby bezkontaktní kartou. Předpokládáme, že se komfort pro cestující vylepší,“ vyjmenoval Robert Krigar, generální ředitel skupiny Jihotrans, do které GWTR patří.

Společnost bude obsluhovat tratě Budějovice - Černý Kříž, Číčenice -Nové Údolí a Strakonice - Volary.

500 milionů do krajských silnic

Příští rok se dočkají oprav i některé silnice spravované krajem, který má na jejich obnovu připraveno 500 milionů a počítá i s významnou finanční pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury a evropských dotací. Dodavatele staveb chce začít vybírat ve veřejných soutěžích hned po Novém roce tak, aby stihl většinu oprav před létem.

Mezi nejdůležitější krajské silniční stavby roku 2017 patří roky očekávané propojení českobudějovických ulic Strakonická a Milady Horákové, na které má kraj připraveno 125 milionů korun. Práce mají začít na jaře a potrvají třináct měsíců.