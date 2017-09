Obchvat Budějovic bude do čtyř let, problémem zůstávají přivaděče

Řidič se s autem řítí z kopce rychlostí přes 100 kilometrů v hodině. Přitom jede obcí, kde je padesátka a u silnice se pohybují obyvatelé. I to je realita rychle se rozrůstající obce Srubec u Českých Budějovic.

Pro odhadem tři tisíce obyvatel, včetně nenahlášených, by tak mělo být prioritou vybudování obchvatu obce. Jihočeský kraj ho plánuje, protože bude sloužit zároveň jako napojení na dálnici D3 kolem krajského města.

Jenže na Srubci lidé tak dlouho bojovali o samotné vedení trasy, že je nyní na stole dokonce varianta devět. „Problém nastal v tom, že si někteří lidé postavili domy v místech, kde se s novou silnicí dlouhodobě počítalo,“ konstatovala starostka Srubce Lenka Malá. Dlouhodobě v tomto případě znamená skoro 40 let.

Starostka však věří, že se blíží definitivní rozhodnutí. V září hodlá na schůzi se zastupiteli o trase jednat. „Nyní čekáme na krajský úřad, kde řeší dopady stavby na životní prostředí,“ doplnila Malá.

Naměřený rekord byl 110 km/h

Vše nyní směřuje k tomuto závěru: z budoucí velké okružní křižovatky povede obchvat Srubce nad Pohůrkou a dál severně kolem obce. Na druhém konci se napojí na silnici na Ledenice. V některých místech má vést nová vozovka v zářezu kolem deseti metrů, aby se snížilo vysoké stoupání, kterým je současná srubecká silnice pověstná.

Místem podle posledního sčítání projede 5 500 vozidel denně. Mnozí navíc nepřiměřeně rychle, naměřený rekord byl 110 km/h.

Pokud by se obchvat nepodařilo včas postavit, starostka odhaduje, že počet aut vzroste až na devět tisíc. Na krajském úřadě, který je investorem obchvatu Srubce a zároveň přivaděče k D3, proto nyní na stavbu dost tlačí.

„Na projektové dokumentaci k EIA se pracuje a podklady by měly být na podzim hotové. Pak začne připomínkování a také nás příští rok čeká veřejné projednání,“ sdělil náměstek hejtmanky Josef Knot.

Povolení EIA by mohl kraj dostat v roce 2018, pak je potřeba aktualizovat materiály pro územní rozhodnutí a může následovat žádost o stavební povolení.

Pokud by do konce roku začala stavba D3 kolem Českých Budějovic, byl by to velký závod s časem, aby se dokázal obchvat Srubce včas vybudovat.

Na podzim otevřou dvě části D3

Zástupci Jihočeského kraje před několika dny nejen o obchvatu Srubce jednali v Praze s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Janem Kroupou. „Generální ředitel nás ujistil, že dálniční obchvat Českých Budějovic by měl být hotový do čtyř let. Z toho pro nás vyplývá, že do stejného termínu musí být dokončeny i dálniční sjezdy napojené na českobudějovickou zanádražní komunikaci,“ zmínil Knot.

Jeden ze tří sjezdů z dálnice do Českých Budějovic povede z Pohůrky směrem pod hřbitov v Mladém, kde už je na napojení připravená okružní křižovatka. „Projektová příprava je v plném proudu a řešíme i majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou,“ uvedl krajský radní pro dopravu Jiří Švec.

Město ve spolupráci s krajem pracuje také na projektu tunelu, který by ze zanádražní komunikace odvedl dopravu směrem do centra. Pokud nevznikne, hrozí ještě větší dopravní problémy u viaduktu v Rudolfovské nebo na Novohradské.

Dalším přivaděčem se stane již fungující silnice z Českých Budějovic na Lišov, třetí sjezd postaví na jihu města u Roudného a napojit se má na budoucí jižní tangentu.

Samotná stavba obchvatu je podle informací ministerstva dopravy a ŘSD v druhé fázi výběrového řízení. Každý z dvou úseků Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Třebonín má zájem budovat více než desítka firem a sdružení. V roce 2021 by tak mělo přibýt dohromady skoro 20 kilometrů D3 za 13 miliard korun. Je pravděpodobné, že soutěží cena klesne.

„Stavba je speciálním zákonem stanovená jako prioritní dopravní záměr, kterých je devět. Měla by být zahájena na začátku příštího roku,“ informovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Ovšem případná odvolání proti výsledkům tendru mohou zahájení prací oddálit klidně i o rok. Stalo se tak třeba u nyní již téměř hotového úseku Borek - Úsilné, který má začít sloužit řidičům na konci září. Brzy na to bude následovat pětikilometrová část Veselí - Bošilec.