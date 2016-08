Příští rok začne stavba obchvatu Budějovic, slíbil stát. Pozemky ještě nemá

Chybí získat stavební povolení, nejsou vykoupené všechny potřebné pozemky. A pak následuje často hodně zdlouhavé výběrové řízení na zhotovitele s hrozbou odvolání.

To vše ještě chybí nebo bude potřeba pro zahájení stavby obchvatu Českých Budějovic. Přesto ministerstvo dopravy minulou středu oznámilo, že hodlá zahájit práce na obou úsecích příští rok. Hotovo má být v roce 2020. MF DNES vybrala pět zásadních bodů, proč se to může, nebo také nemusí podařit.

1. Problém jménem EIA

První bod hraje pro oba úseky obchvatu Úsilné - Hodějovice i Hodějovice - Třebonín. Pro prioritní stavby státu, kam obě patří, se nebude muset opakovat kompletní proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

„Stanovisko EIA pro ně může být vydáno ve zvláštním zrychleném režimu. Vyplývá to z vládou schváleného seznamu osmi silničních projektů a jedné železniční stavby,“ potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Patří mezi ně i pro Jihočechy zásadní úsek železnice Sudoměřice - Votice na trase Tábor -Praha.

„Pro všechny máme peníze a příští rok chceme zahájit jejich stavbu. Zachránili jsme akce, které budou brzy připravené k výstavbě a mají přímý vliv na občany,“ potvrdil ministr dopravy Dan Ťok.

Problémy s posudky EIA má v Česku sto dopravních projektů za 130 miliard. Jde o staré EIA vzniklé podle zákona z roku 1992 před vstupem Česka do EU, které Unie neuznává.

2. Financování

Ani s penězi by neměl být problém. V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je nyní na dopravní stavby v příštím roce připraveno 52 miliard korun. Kromě nich se počítá i s prostředky z Evropské unie.

„Celkem tak má být pro rok 2017 v rozpočtu zhruba 80 miliard,“ upřesnil Ťok.

3. Výkupy pozemků

Tady nastává problém. Ani na jeden ze dvou úseků dálnice D3 dosud Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nevykoupilo všechny potřebné pozemky. O poznání lépe je na tom část Úsilné - Hodějovice.

„Máme vykoupených 85 procent,“ upozornil mluvčí ŘSD Jan Studecký. Horší je to dál směrem ke Třebonínu, kde jich k červenci ŘSD mělo jen 35 procent.

Při pohledu na dosavadní rychlost získávání pozemků je tak pro rok 2017 reálné zahájení jen úseku z Úsilného do Hodějovic, nikoli obou.

4. Stavební povolení

Pro oba projekty dosud není vydané stavební povolení. V oficiálním letáku ŘSD je informace, že pokračuje inženýrská činnost pro jeho získání a vydané má být u prvního úseku ještě letos, u druhého příští rok.

Ředitelství se pro jistotu chrání upozorněním, že jsou všechna data harmonogramu pouze orientační, protože výstavbu ovlivňuje celá řada faktorů.

„Svou roli může hrát i novela stavebního zákona. Záleží, kdy vstoupí v platnost. Pak by mohla existovat možnost získat povolení i bez toho, že by byly vykoupené všechny pozemky. Pouze by se muselo budovat jen tam, kde už je stát bude mít, a v průběhu stavby výkupy postupně dokončit na celé části,“ nastínil náměstek primátora pro dopravu František Konečný.

5. Výběrová řízení

Konečný předpokládá, že příští rok začne akce odvodněním v oblasti budoucího tunelu Pohůrka.

„To je jedna z částí obchvatu, jeho stavbu jako takovou čekám spíše od jara 2018,“ doplnil. Navíc bude záležet, jak plynule budou postupovat veřejné soutěže.

Právě na D3 se kvůli odvoláním proti výsledkům tendru o zhruba rok zpozdila třeba stavba části Borek - Úsilné. I úsek Ševětín - Borek chtělo ŘSD zahájit už na začátku léta, nakonec je předání staveniště posunuté na září letošního roku.

Podle prognózy MF DNES se tak příští rok začne pracovat maximálně na úseku Úsilné - Hodějovice a část Hodějovice - Třebonín ještě bude muset počkat.