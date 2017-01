Žena si objednala psa z Berlína, za poslaných 60 tisíc zvíře nedostala

Pachatel zmíněnou sumu vylákal ze ženy v době od 28. prosince do 7. ledna údajně na uhrazení nejrůznějších poplatků a slibovaného převozu psa. Vše byla ovšem jen fikce a podvod.

Mladá žena proto o druhém lednovém víkendu dorazila na služebnu v Jindřichově Hradci, kde podala trestní oznámení.

Údajný prodejce nabízel prostřednictvím internetového inzertního portálu psa rasy shiba inu.

„Podvedená uhradila celou řadu poplatků souvisejících s přepravou psa z Berlína do Jindřichova Hradce. Dohromady to bylo 59 600 korun. Neznámý prodejce si peníze nechal od poškozené zaslat přes společnost do Francie na smyšlené jméno. Psa do dnešního dne nedodal, peníze poškozené nevrátil a ukončil se ženou emailovou komunikaci,“ sdělila jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Millerová.

Jindřichohradečtí policisté přečin podvodu zadokumentovali. Najít pachatele bude ovšem hodně složité. „Koupě psa, kterého lze pořídit už za cenu kolem pěti tisíc korun korun, se mladé ženě výrazně prodražila,“ konstatovala Millerová.

Zároveň upozornila, že podvodů na internetových portálech stále přibývá.

„Než se člověk rozhodne pro koupi prostřednictvím internetu, měl by vyhledat časový úsek, po který je prodejce zaregistrován na příslušném inzertním portálu. Jestliže dojde ke stížnostem na neseriózního inzerenta, tak mu správce portálu ukončí možnost obchodování,“ zdůraznila policejní mluvčí.

Podle jejích slov je vhodné nezasílat peníze předem, ale až na základě dobírky při převzetí požadované zásilky.