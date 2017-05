Úkolovala nás bulharská mafie, tvrdí muži obžalovaní z vysávání účtů

Čtyřem mužům ve věku od 28 do 38 let hrozí až deset let vězení za to, že manipulovali se smlouvami pojišťovny a v roce 2012 odčerpali z účtů tří klientů 1,4 milionu korun. Vybrat z kont celkem 12,9 milionu korun se pokusili ještě v dalších 39 případech, ale neúspěšně.

Hlavou skupiny je podle obžaloby bývalý finanční poradce společnosti Broker Consulting Vladislav Trojan, který dodával data klientů České pojišťovny, kde dříve pracoval. Jeho společníci pak podle obžaloby vyplňovali smlouvy a opatřovali je falešnými razítky a čísly účtů svých známých.

Obžalovaní tvrdí, že je úkolovali lidé z bulharské mafie, kteří jim vyhrožovali.

„Bál jsem se. Byl jsem ještě mladý 22letý kluk a měl jsem strach nespolupracovat,“ odpověděl Trojan na otázku předsedy senátu, proč se neobrátil o pomoc na policii. Trojana přitom čeká každým dnem nástup do vězení na tři roky za podvody.

Jeho výpověď odmítl v zásadních věcech další z obžalovaných, Vojtěch Holomek. Podle něj ho do špinavé hry zatáhl právě profesionální hráč pokeru Trojan a také jeho vinou je vlastně křivě obviněný.

Dva z obžalovaných se kvůli zdravotní indispozici jednání nezúčastnili a své zastoupení nechali advokátům. Soud pokračuje výslechy dalších svědků. Zatím vypovídalo několik známých souzené čtveřice, kteří jí poskytli čísla svých bankovních účtů.